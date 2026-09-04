Poraz Panatinaikosa u prvom nezvaničnom pripremnom meču

Panatinaikos je prvi nezvanični test u sklopu priprema za novu sezonu završio porazom. Bolji je bio Marusi (97:86), međutim rezultat nije najveća briga za Željka Obradovića. Naime, Nikos Rogavopulos napustio je utakmicu zbog problema sa mišićem levog kvadricepsa i potom otišao na dodatne preglede.

Grčki reprezentativac osetio je nelagodnost tokom utakmice odigrane u dvorani "Agios Tomas", zbog čega nije mogao da nastavi meč. Rogavopulos je potom prebačen u bolnicu, gde će pregledi pokazati o kakvom problemu je reč i koliko bi eventualno mogao da odsustvuje. U ovom trenutku nema preciznijih informacija o težini povrede.