Poraz Panatinaikosa u prvom nezvaničnom pripremnom meču
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 15:18
Tim iz Atine bez devetorice prvotimaca
Panatinaikos je prvi nezvanični test u sklopu priprema za novu sezonu završio porazom. Bolji je bio Marusi (97:86), međutim rezultat nije najveća briga za Željka Obradovića. Naime, Nikos Rogavopulos napustio je utakmicu zbog problema sa mišićem levog kvadricepsa i potom otišao na dodatne preglede.
Grčki reprezentativac osetio je nelagodnost tokom utakmice odigrane u dvorani "Agios Tomas", zbog čega nije mogao da nastavi meč. Rogavopulos je potom prebačen u bolnicu, gde će pregledi pokazati o kakvom problemu je reč i koliko bi eventualno mogao da odsustvuje. U ovom trenutku nema preciznijih informacija o težini povrede.
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Panatinaikos je utakmicu odigrao bez devetorice prvotimaca. Od ranije zdravstvenih poteškoća imaju Kendrik Nan i Najdžel Hejs Dejvis, a protiv Marusija je nastupio i bez Kostasa Slukasa, Matijasa Lesora, Silvena Fransiska, Brankua Badija, Isaka Bonge, Dinosa Mitoglua i Huanča Ernangomeza.
Zbog tolikog broja izostanaka, priliku su dobili igrači koji su od početka priprema bili sa ekipom, kao i košarkaši koji su pomagali tokom treninga. Dosta vremena na parketu proveli su Dimitris Moraitis, Janis Kuzeloglu i Lefteris Mancukas, dok je Panatinaikos završnicu utakmice igrao sa znatno improvizovanom petorkom u kojoj su, između ostalih, bili Vasilis Muratos i Linos Hrisikopulos.
Za Panatinaikos su protiv Marusija nastupili Jorgos Kalaicakis, Dimitris Moraitis, Nik Rogavopulos, Džerijan Grant, Janis Kuzeloglu, Geršon Jabusele, Elefterios Mancukas, Mustafa Fal, Vasilis Muratos, Linos Hrisikopulos i Tilemahos Visariju. Marusi je iskoristio znatno širu rotaciju i slavio. Istina, utakmica je bila zatvorenog tipa.
Za Obradovića je sada mnogo važnije kakve će vesti stići posle pregleda Rogavopulosa, posebno u trenutku kada Panatinaikos već pripreme prolazi bez velikog broja važnih igrača.