Kako je Gasperini aktivirao projektil: Rekao sam sebi, ako Malena približim golu, postaće smrtonosan
Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 15:02
“Ako napadne Iguainov rekord od 36 golova u sezoni, to me uopšte neće iznenaditi”, poručuje iskusni stručnjak
Roma je krenula savršeno, toliko dobro da se njeni navijači štipaju za obraze da vide da li je realnost stvarno takva. Međutim, još je rano da bi se donosili bilo kakvi zaključci, jer koliko god dobro izgledala ekipa Đan Pjera Gasperinija na terenu, ostaje da se vidi kakva će biti onda kada budu naletele prve komplikacije.
Iskusni stručnjak je u se u intervjuu za Gezetu delo Sport dotakao svih gorućih tema u taboru Vučice, a posebnu pažnju privukle su pohvale na račun Donijela Malena, za koga veruje da poseduje potencijal za najveće domete u Seriji A.
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Na pitanje šta ga je nateralo da se zaljubi u igru holandskog napadača, šef struke Vučice bio je više nego slikovit.
“Prvi dodir kojim stvara prostor, drugim se priprema, trećim puca. Rekao sam sebi: 'Ako ta tri dodira pomerim bliže golu, postaje smrtonosan.' I zaista... Mora da zadrži glad, bez obzira na to što je već postizao golove. Greške se dešavaju, ali postoji način kako se greši - protiv Lećea je to uradio olako. Ako napadne Iguainov rekord od 36 golova u sezoni, to me uopšte neće iznenaditi", poručio je Gasperini.
Gasperini se osvrnuo i na situaciju oko Manua Konea, demantujući navode da je lično blokirao njegovu prodaju u finišu prelaznog roka.
“To je zasluga koja mi se nepravedno pripisuje. Do utakmice sa Lećeom nisam čuo ništa o Koneu, a posle toga više nije bilo vremena za pregovore. Uostalom, zvanična ponuda nikada nije ni stigla na našu adresu”.
Kada je reč o finansijskom fer-pleju i letnjim pojačanjima, italijanski strateg priznao je da su ga ograničenja prilično iscrpela.
“Nažalost, shvatio sam kako to funkcioniše. U junu sam mislio da smo rešili probleme novcem od plasmana u Ligu šampiona. Kada smo pokušali da dovedemo Grinvuda i Samervila, shvatio sam da nije tako. Leto je bilo tortura - neprestano menjanje ideja i odustajanje od momaka koji su bili oduševljeni idejom da dođu u Romu, samo zbog budžeta za plate. Vlasnici su uradili sve što je bilo u njihovoj moći u okviru finansijskih granica.”
Ipak, razočaranje na tržištu nadoknadila je reakcija svlačionice.
“Moje žaljenje je kompenzovano željom grupe momaka da ostanu. Smanjili su sopstvene plate i stavili ljubav prema dresu i gradu ispred svega: Dibala, Ermoso, Mančini, Kristante, Pelegrini, Luli... Taj duh je naša snaga, to se ne viđa svuda”.
Kada su u pitanju mladi igrači, Gasperini nije štedeo komplimente na račun Mroa, koga su pojedini mediji već upoređivali sa Saragosom.
“Ma kakvi! On je zaista veliki igrač. Svaki put kada dodirne loptu, nešto se dogodi – baš kao što biva sa najvećim majstorima.”
Slične reči imao je i za mladog Emanuele Lulija, kao i za Molinu.
“Luli se trenirao sa nama još prošle sezone. Po atletskim sposobnostima, brzini i izdržljivosti, superiorniji je od svih, čak i od Veslija. Sila prirode i zlatan momak, mora još da raste tehnički. Molina je skoro spreman - igraće često levo kako bi koristio sjajnu desnu nogu kada ulazi u sredinu.”
Na kraju, osvrnuo se na konkurenciju i povratak u elitno društvo.
“To je prilika da spoznamo sopstvene mogućnosti. U Italiji znamo da možemo sa svima, a sada ćemo videti dokle možemo u Evropi. Međunarodno iskustvo Balerdija i De Rona biće nam od velike pomoći”, zaključio je Gasperini.