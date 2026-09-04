Kako je Gasperini aktivirao projektil: Rekao sam sebi, ako Malena približim golu, postaće smrtonosan

Na pitanje šta ga je nateralo da se zaljubi u igru holandskog napadača, šef struke Vučice bio je više nego slikovit.

“Prvi dodir kojim stvara prostor, drugim se priprema, trećim puca. Rekao sam sebi: 'Ako ta tri dodira pomerim bliže golu, postaje smrtonosan.' I zaista... Mora da zadrži glad, bez obzira na to što je već postizao golove. Greške se dešavaju, ali postoji način kako se greši - protiv Lećea je to uradio olako. Ako napadne Iguainov rekord od 36 golova u sezoni, to me uopšte neće iznenaditi", poručio je Gasperini.

Gasperini se osvrnuo i na situaciju oko Manua Konea, demantujući navode da je lično blokirao njegovu prodaju u finišu prelaznog roka.

“To je zasluga koja mi se nepravedno pripisuje. Do utakmice sa Lećeom nisam čuo ništa o Koneu, a posle toga više nije bilo vremena za pregovore. Uostalom, zvanična ponuda nikada nije ni stigla na našu adresu”.

Kada je reč o finansijskom fer-pleju i letnjim pojačanjima, italijanski strateg priznao je da su ga ograničenja prilično iscrpela.

“Nažalost, shvatio sam kako to funkcioniše. U junu sam mislio da smo rešili probleme novcem od plasmana u Ligu šampiona. Kada smo pokušali da dovedemo Grinvuda i Samervila, shvatio sam da nije tako. Leto je bilo tortura - neprestano menjanje ideja i odustajanje od momaka koji su bili oduševljeni idejom da dođu u Romu, samo zbog budžeta za plate. Vlasnici su uradili sve što je bilo u njihovoj moći u okviru finansijskih granica.”