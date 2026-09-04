Savić: Dupli oprez pred Zemun, uzeli su Partizanu bod, mogli su i Zvezdi

Vojvodina je zabeležila tri pobede kod kuće otkako je Marko Savić zamenio Miroslava Tanjgu na klupi Lala, a kada se pogleda raspored, odnosno da u nedelju od 21.00 na Karađorđu gostuje „fenjeraš“ Zemun, Stara dama bi morala da nastavi pobednički niz pred domaćom publikom.

Međutim, 42-godišnji strateg poziva svoje izabranike na oprez pred duel sa Zemuncima i apostrofira da je novi član elite pokazao više ove sezone nego što to tabela Mozzart Bet Superlige prikazuje.

„Analizirali smo utakmicu, videli dobre i loše stvari sa tog meča i potpuno se posvetili narednom rivalu. Kada se pobeđuje, naravno, uvek je bolja energija, atmosfera… To je i prirodno. Imali smo jedan trening više ove nedelje i spremni smo za meč u nedelju“, počeo je priču Savić i osvrnuo se na narednog rivala.

„Prikazali su mnogo više na terenu nego što to govori bodovni saldo. Protiv Crvene zvezde su imali šansu u finišu meča da dođu do gola i boda, promašili su, a potom su primili gol iz kontranapada… Uzeli su bod protiv Partizana. Pogledali smo sve njihove utakmice od početka sezone, pokazali su više nego što pokazuju tabela i broj bodova.“