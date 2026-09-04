Savić: Dupli oprez pred Zemun, uzeli su Partizanu bod, mogli su i Zvezdi

Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 15:27
„Nije fraza ovo što govorim, jer ko je gledao utakmice Zemuna, zna zašto to kažem“, navodi šef struke Novosađana
Vojvodina je zabeležila tri pobede kod kuće otkako je Marko Savić zamenio Miroslava Tanjgu na klupi Lala, a kada se pogleda raspored, odnosno da u nedelju od 21.00 na Karađorđu gostuje „fenjeraš“ Zemun, Stara dama bi morala da nastavi pobednički niz pred domaćom publikom.
Međutim, 42-godišnji strateg poziva svoje izabranike na oprez pred duel sa Zemuncima i apostrofira da je novi član elite pokazao više ove sezone nego što to tabela Mozzart Bet Superlige prikazuje.
„Analizirali smo utakmicu, videli dobre i loše stvari sa tog meča i potpuno se posvetili narednom rivalu. Kada se pobeđuje, naravno, uvek je bolja energija, atmosfera… To je i prirodno. Imali smo jedan trening više ove nedelje i spremni smo za meč u nedelju“, počeo je priču Savić i osvrnuo se na narednog rivala.
„Prikazali su mnogo više na terenu nego što to govori bodovni saldo. Protiv Crvene zvezde su imali šansu u finišu meča da dođu do gola i boda, promašili su, a potom su primili gol iz kontranapada… Uzeli su bod protiv Partizana. Pogledali smo sve njihove utakmice od početka sezone, pokazali su više nego što pokazuju tabela i broj bodova.“
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Perspektivni strateg smatra da neće biti opuštanja među njegovim izabranicima.
„Dupli oprez je potreban. Nije fraza ovo što govorim, jer ko je gledao utakmice Zemuna, zna zašto to kažem… Sigurno nas čeka jedan zahtevan meč. Mislim da i igrači sve to razumeju i, po svemu što sam video ove nedelje, dočekujemo taj meč maksimalno fokusirani i motivisani.“
Iskoristio je Savić ovu priliku i da pozove navijače na stadion.
„Baš smo pričali unutar stručnog štaba, što reče kolega, nekako je baš novosadski doći na stadion, biti uz svoju Vojvodinu. Termin je lep, nedelja veče, nisu više tolike vrućine, idealno veče za dolazak na utakmicu. Pozivam navijače da dođu u što većem broju“, nada se Vošin šef struke.
Dotakao se beogradski strateg i reprezentativne pauze koja će uslediti 19. septembra i potrajati čak do 10. oktobra.
„Izuzetno nam je to značajno. Došli smo u momentu kada je sezona već počela, pa će nam taj period poslužiti odlično za jedne mini-pripreme. To nam je zaista od velikog značaja. Naravno, biće tu i deo za odmor, koji je takođe potreban timu“, zaključio je Marko Savić.