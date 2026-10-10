Iskreni Majkl Kerik: Sami sebi otežavamo posao, primljen gol oslikava naše probleme
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 22:18
Trener Mančester junajteda pričao posle utakmice sa Totenhemom
Definitivno je sindrom Olea Gunara Solskera prešao i na Majkla Kerika. Posle odličnog završetka prethodne sezone, usledio je košmaran početak ove. Toliko je loše da Crveni đavoli pod vođstvom Kerika doživljavaju najlošiji start u engleskom šampionatu u poslednjih 40 godina. Šest bodova iz šest kola. Nedopustivo.
Totenhem je još samo jedan u nizu ekipa koje su odolele na Old Trafordu, i to Totenhem koji od početka sezone ne zna gde udara i jedina je ekipa koja uz Fulam i Bornmut nema pobedu u Premijer ligi. Taj i takav tim Roberta De Zerbija naigrao se fudbala protiv Crvenih đavola. Kerikovoj ekipi nije bilo od pomoći ni to što je Rodrigo Bentankur dobio crveni karton u 78. minutu. Glavobolja sve veća, a rešenja se ne naziru.
„Naša igra je bila promenljiva. Imali smo uspone i padove. U prvom poluvremenu smo se mučili, bilo nam je teško i videlo se da nismo bili na pravom nivou. Neke stvari u igri jednostavno nisu funkcionisale, predugo smo zadržavali loptu, povremeno kasnili s presingom i ostavljali previše prostora protivniku. Bilo je tu više problema. Ipak, kako je utakmica odmicala, postepeno smo napredovali, a u drugo poluvreme ušli smo mnogo bolje. Iskreno, u nastavku smo bili neuporedivo bolji u mnogo različitih segmenata igre. Imali smo dosta toga da popravimo i, mora se priznati, kako je utakmica odmicala, uspevali smo u tome", rekao je Kerik posle meča.
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O tome koliko je Junajted izgledao porozno, govori podatak da su za čitavo poluvreme imali jedan šut. Tek u nastavku su zaigrali bolje i došli do vođstva preko Brajana Embeuma.
"Pri rezultatu 1:0 trebalo je da privedemo utakmicu kraju, ali to nismo uradili. U pojedinim trenucima smo prelako gubili loptu, čime smo protivniku ostavljali prostor da se vrati u meč. Na kraju smo primili zaista loš gol, koji na neki način oslikava naše probleme. Veoma sam razočaran što smo se našli u takvoj situaciji i na kraju nismo uspeli da pobedimo".
Kerik je objasnio i kako su izgledala dva poluvremena. Potpuno suprotna.
„Mislim da je u prvom poluvremenu bilo nekoliko stvari koje smo želeli da popravimo. Kao što sam rekao, pred kraj prvog poluvremena počeli smo da ličimo na sebe, za razliku od ranijeg dela utakmice. U drugom poluvremenu smo, generalno gledano, podigli nivo igre u svim segmentima i izgledali mnogo bolje".
Iako su došli do vođstva, Crveni đavoli nisu mogli da završe posao do kraja. Po ko zna koji put.
„Razočaravajuće je primiti takav gol. Nijedan primljen pogodak nije dobar, a ovo je još jedan kasni gol koji smo dozvolili na različite načine. U pojedinim utakmicama imali smo prednost, ali nismo uspeli da osvojimo sva tri boda. Da smo u tome uspeli, sve bi izgledalo i delovalo mnogo drugačije. Ovako sami sebi otežavamo posao. Ipak, gol je gol i moramo to da prihvatimo. Kao ekipa možemo mnogo bolje da reagujemo tokom cele te akcije, da budemo čvršći i odlučniji i da rutinski privedemo utakmicu kraju".
Šef struke Junajteda prokomentarisao je situaciju u kojoj je Bentankur dobio crveni karton.
„Samo sam pokušavao da udaljim naše igrače od cele situacije, jer stvari mogu veoma brzo da izmaknu kontroli. Iz onoga što sam video pored aut-linije, delovalo je kao crveni karton. Želeo sam samo da što pre sklonimo naše igrače odatle. To je sve".
Brajan Embeumo je još jednom pokazao da je trenutno jedan od najboljih igrača Junajteda.
„Brajan je odradio odličan posao. Ponovo je postigao fantastičan gol. Igrao je na različitim pozicijama u našem timu, ali dobro znamo šta može da nam pruži. Ima veliki kvalitet, a što više golova bude postizao, to bolje za nas. Zaista igra veoma dobro", rekao je Kerik.