Iskreni Majkl Kerik: Sami sebi otežavamo posao, primljen gol oslikava naše probleme

O tome koliko je Junajted izgledao porozno, govori podatak da su za čitavo poluvreme imali jedan šut. Tek u nastavku su zaigrali bolje i došli do vođstva preko Brajana Embeuma.

"Pri rezultatu 1:0 trebalo je da privedemo utakmicu kraju, ali to nismo uradili. U pojedinim trenucima smo prelako gubili loptu, čime smo protivniku ostavljali prostor da se vrati u meč. Na kraju smo primili zaista loš gol, koji na neki način oslikava naše probleme. Veoma sam razočaran što smo se našli u takvoj situaciji i na kraju nismo uspeli da pobedimo".

Kerik je objasnio i kako su izgledala dva poluvremena. Potpuno suprotna.

„Mislim da je u prvom poluvremenu bilo nekoliko stvari koje smo želeli da popravimo. Kao što sam rekao, pred kraj prvog poluvremena počeli smo da ličimo na sebe, za razliku od ranijeg dela utakmice. U drugom poluvremenu smo, generalno gledano, podigli nivo igre u svim segmentima i izgledali mnogo bolje".

Iako su došli do vođstva, Crveni đavoli nisu mogli da završe posao do kraja. Po ko zna koji put.

„Razočaravajuće je primiti takav gol. Nijedan primljen pogodak nije dobar, a ovo je još jedan kasni gol koji smo dozvolili na različite načine. U pojedinim utakmicama imali smo prednost, ali nismo uspeli da osvojimo sva tri boda. Da smo u tome uspeli, sve bi izgledalo i delovalo mnogo drugačije. Ovako sami sebi otežavamo posao. Ipak, gol je gol i moramo to da prihvatimo. Kao ekipa možemo mnogo bolje da reagujemo tokom cele te akcije, da budemo čvršći i odlučniji i da rutinski privedemo utakmicu kraju".

Šef struke Junajteda prokomentarisao je situaciju u kojoj je Bentankur dobio crveni karton.

„Samo sam pokušavao da udaljim naše igrače od cele situacije, jer stvari mogu veoma brzo da izmaknu kontroli. Iz onoga što sam video pored aut-linije, delovalo je kao crveni karton. Želeo sam samo da što pre sklonimo naše igrače odatle. To je sve".

Brajan Embeumo je još jednom pokazao da je trenutno jedan od najboljih igrača Junajteda.

„Brajan je odradio odličan posao. Ponovo je postigao fantastičan gol. Igrao je na različitim pozicijama u našem timu, ali dobro znamo šta može da nam pruži. Ima veliki kvalitet, a što više golova bude postizao, to bolje za nas. Zaista igra veoma dobro", rekao je Kerik.