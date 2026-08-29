Iste boje, ista vera: Ugrešić najveća prodaja Partizana poslednjih šest godina

Partizan je tokom čitavog leta čekao transfer momka iz Kikinde, ali na adresu kluba iz Humske nije stizala ponuda koja bi ih zadovoljila. Prvo se govorilo o Bolonji, Ugrešić se navodno veoma svideo treneru Domeniku Tedesku, čak je klub iz Emilija Romanje bio spreman da dostavi ponudu, ali su se povukli kad su čuli da crno-beli traže 10.000.000 evra.

Pokušavala je Bolonja posle sa još nekim formulama da privoli Partizan da pusti Ugrešića (8.000.000 evra, procenti od sledeće prodaje i Mihajlo Ilić pride), ali ni to nije bilo dovoljno. Hteli su ga Sasuolo (nudili 8.000.000, ali da ih isplaćauju dok traje Ognjenov ugovor sa njima) i Udineze (6.000.000).

Kad su se klubovi iz Serije A ohladili, na scenu su stupili Grci. Sportski direktor Panatinaikosa Stefanos Kotsolis je želeo da ga vidi na delu protiv Tobola u Beogradu, ali je mladi vezista doživeo povredu zadnje lože. Klub iz Atine se na kraju okrenuo drugim rešenjima, a PAOK je brzo reagovao i dogovorio drugi najveći transfer u istoriji kluba. Skuplji od Ognjena je samo Hristos Zafeiris koji je Slaviji iz Praga plaćen 10.500.000 evra.

U poslednji čas, imao je Partizan ponudu Seltika i to za 500.000 veću u trenucima kad je dogovor sa Grcima već napravljen i čelnici kluba iz Humske su je odbili, jer nisu želeli da ispadnu nekorektni prema bratskom klubu. Još bitnije: Ognjen je dao reč da se seli na Tumbu i nikako nije hteo da je pogazi, iako ga je zvao gigatn svetskih razmera, koji će igrati Ligu Evrope, dok za PAOK, makar ove sezone, nema više međunarodnog fudbala.

U sklopu transfera Ugrešića dogovorena je prijateljska utakmica između Partizana i PAOK-a u Solunu. Termin odigravanja utakmice još uvek nije poznat.