MOZZART RELAX spasao tiket: Lil ispustio dva gola prednosti protiv PSŽ-a, kec već bio dobitan
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Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 12:02
Nova kampanja kompanije Mozzart počela da daje rezultat
Fudbal neretko ume da kazni čak i kada deluje da je rezultatski sve rešeno. Ovoga puta, međutim, preokret na terenu nije mogao da sruši tiket.
Jedan igrač Mozzarta odigrao je kec na Lil protiv Pari Sen Žermena, a domaćin je tokom utakmice stigao do dva gola prednosti. Iako je PSŽ uspeo da se vrati i meč je na kraju završen rezultatom 2:2, odigrani tip već je bio dobitan zahvaljujući pogodnosti MOZZART RELAX.
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Pravilo je jednostavno: kada je utakmica označena sa MR, tip KI1 ili KI2 postaje dobitan čim ekipa na koju je odigrana pobeda povede sa dva gola razlike, bez obzira na konačan rezultat. Upravo to se dogodilo u ovom slučaju, jer je Lil stekao dva gola prednosti, MOZZART RELAX je "zaključao" kec kao dobitan, a kasniji povratak Parižana više nije mogao da obori tiket.
MOZZART RELAX - pravi dobitan tiket i kad tip padne
Ispostavilo se da je baš taj detalj bio presudan, jer je prošao i ostatak tiketa. I eto, ono što bi u normalnim okolnostima završilo kao promašaj zbog konačnih 2:2, uz MOZZART RELAX pretvorilo se u dobitak od 21.732 dinara, uz uplatu od 200 dinara i ukupni koeficijent 106,53.