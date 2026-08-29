MOZZART RELAX spasao tiket: Lil ispustio dva gola prednosti protiv PSŽ-a, kec već bio dobitan

Fudbal neretko ume da kazni čak i kada deluje da je rezultatski sve rešeno. Ovoga puta, međutim, preokret na terenu nije mogao da sruši tiket.

Jedan igrač Mozzarta odigrao je kec na Lil protiv Pari Sen Žermena, a domaćin je tokom utakmice stigao do dva gola prednosti. Iako je PSŽ uspeo da se vrati i meč je na kraju završen rezultatom 2:2, odigrani tip već je bio dobitan zahvaljujući pogodnosti MOZZART RELAX.