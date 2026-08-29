Nova bizarnost u Engleskoj: Forest daje 45.000.000 za momka sa 665 minuta premijerligaškog fudbala

Forest svakako cilja dovođenje novog igrača u veznom redu nakon što je Eliot Anderson otišao u Mančester Siti za 135.000.000 evra. Šumari na Armstrongovoj poziciji imaju Ksavera Šlagera koji je došao kao slobodan igrač iz Red Bul Lajpciga, ali očigledno da im treba još igrača i zato su rešili da bace kocku i pošalju pozamašnu ponudu Evertonu za momka koji je prošao kompletnu omladinsku školu kluba sa Hil Dikinsona.

Ono što je interesantno, Dejvid Mojes je sa Armstrongom pokušavao da izvede taktički eksperiment. Iako po vokaciji centralni vezni, trener Evertona ga je koristio kao krilo. Ovo je za Mojesa postalo karakteristično tokom prvog mandata na klupi Karamalea kad je mnoge mlade igrače uvodio u tim tako što ih je inicijalno koristio kao krila (poput Leona Osmana).

Forest je definitivno povukao rizičan potez sa dovođenjem momka koji još uvek nije dovoljno osetio šta znači igrati u Premijer ligi. Ipak, ako se bude razvijao kako treba i ako mu se pruži šansa, za dve tri godine možda postane ono što je bio Eliot Anderson.