Nova bizarnost u Engleskoj: Forest daje 45.000.000 za momka sa 665 minuta premijerligaškog fudbala
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 11:34
Šumari žele da dovedu Harisona Armstronga iz Evertona
Kad Englezi reše da preplate nekoga, onda u tome zaista nemaju kočnicu. Neretko im se dešava da promaše u proceni kvaliteta igrača, ali kad imate finansijsku moć kao oni - može vam se. Viđali smo u ovom prelaznom roku neke bizarne transfere kao što je onaj Brenana Džonsona koga je Kristal Palas zimus platio 45.000.000 evra, dao mu jednu od najvećih plata u klubu, da bi ga nedavno pustio u Everton u trampi za Dvajta Meknila.
Posle te, sad je na red došla nova bizarnost prelaznog roka u Engleskoj. Kako javlja britanski Atletik, Notihgem Forest je spremio 45.000.000 evra za dovođenje mladog veziste Evertona Harisona Armstronga (19). Reč je o momku koji je do sada u Premijer ligi odigrao svega 665 minuta na 17 mečeva. Karamele su ga prethodne dve sezone slale na pozajmice u Čempionšip, tačnije Preston i Derbi, ali nikad nije bio ozbiljna opcija u veznom redu.
Izabrane vesti
Forest svakako cilja dovođenje novog igrača u veznom redu nakon što je Eliot Anderson otišao u Mančester Siti za 135.000.000 evra. Šumari na Armstrongovoj poziciji imaju Ksavera Šlagera koji je došao kao slobodan igrač iz Red Bul Lajpciga, ali očigledno da im treba još igrača i zato su rešili da bace kocku i pošalju pozamašnu ponudu Evertonu za momka koji je prošao kompletnu omladinsku školu kluba sa Hil Dikinsona.
Ono što je interesantno, Dejvid Mojes je sa Armstrongom pokušavao da izvede taktički eksperiment. Iako po vokaciji centralni vezni, trener Evertona ga je koristio kao krilo. Ovo je za Mojesa postalo karakteristično tokom prvog mandata na klupi Karamalea kad je mnoge mlade igrače uvodio u tim tako što ih je inicijalno koristio kao krila (poput Leona Osmana).
Forest je definitivno povukao rizičan potez sa dovođenjem momka koji još uvek nije dovoljno osetio šta znači igrati u Premijer ligi. Ipak, ako se bude razvijao kako treba i ako mu se pruži šansa, za dve tri godine možda postane ono što je bio Eliot Anderson.