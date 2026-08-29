Simeone nudi šansu Alvarezu: Sve možeš dok si zdrav

Otuda je Alvarez trenirao sam u petak, posle nekoliko dana kada se uopšte nije pojavljivao na treningu. I pitanje je šta će sve da se dogodi do kraja prelaznog roka.

21.30: (4,20) Sevilja (3,50) Atletiko Madrid (1,98)

Čini se da je situaciju oko Alvareza, uoči gostovanja Atletika u Sevilji (21.30), najbolje opisao nekadašnji čuvar mreže španske reprezentacije, Santjago Kanjizares.

"Postoje dva načina zbog kojih igrač može da se oseća neudobno u klubu. Jedan je kada te klub ne želi i ne poštuje vaš ugovor, odstranjuje vas, ne da vam da trenirate. Vi ste tad van tima. Drugi razlog je kada se igrač pobuni na neki način protiv ugovora koji je potpisao i koji mora da poštuje. Sve dok jedni i drugi poštuju ugovor, tu ne vidim nikakvu žrtvu. Hulijana bih nazvao žrtvom da ga Atletiko ne želi i da ga ne plaća, da ga izoluje od ostatka tima i sprečava da trenira, tada bi otišao jer ga nisu želeli. Tada bi bio žrtva, ali on to sada nije, on je izabrao ovaj put i to će se po njega završiti dobro ili loše", rekao je Kanjizares.

Dijego Simeone je i pred meč sa Seviljom morao da priča na ovu temu, ali čini se da je on pružio ruku pomirenja svom sunarodniku.

"Razumem sva ta pitanja o Hulijanu. Klub je u tom smislu bio veoma jasan. Sa sportske strane, nadam se da ću mu pomoći da nastavi da bude važan deo što i sada jeste. Moj fokus je na meču sa Seviljom, a on neće igrati. Kada se vrati, daćemo mu sve što je neophodno da bi se osećao važnim delom tima. U životu, sve može da se razreši dok smo zdravi", poručio je Simeone.

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Na pitanje, da li je zabrinut da bi situacija oko Alvareza mogla negativno da utiče na ostatak tima, Simeone je odgovorio veoma jasno.

"Iskreno, ne može da utiče. Momci rade dobro, posebno oni koji su došli sa Mundijala. Igrali smo veoma dobro protiv malage i Viljareala, fokusirani smo na to da odigramo još jednu dobru utakmicu. Sevilja je sezonu počela snažno, igra pred svojom publikom koja će joj dati veliku energiju. Imali smo dva teška meča , pred nama je još jedan takav, nadam se da ćemo biti jači od svega", dodao je Simeone.

Iskusni stručnjak na gostovanju u Andaluziji neće moći da računa ni na drugog sunarodnika, Kristijana Romera, koji je stigao iz redova Totenhema.

"On će stići uskoro. Pokušava da se vrati u formu što je pre moguće. Potrebno mu je vreme da stigne do toga, nećemo ga požurivati, zaigraće kada bude osećao da je to najbolje za njega", kaže trener Atletika.

Kao i svake sezone, Atletiko ima velike ambicije, pa i u ovoj u kojoj Simone slavi 15 godina rada u Madridu.

"Osećam se dobro, srećan sam i tamo sam gde želim da budem. Ovde sam 15 godina, ovaj klub mi je dao prilici da rastem kao profesionalac, kao čovek i zahvalan sam svima, upravi, igračima i svima koji su bili sa mnom to vreme. gabi Fernandez koji je osvojio šest trofeja, sada je deo stručnog tima, to generiše entuzijazam prema legatu koji ostavljamo. Veoma sam srećan što mogu i dalje da se takmičim", zaključio je Simeone.

Sevilja je u prva dva kola pobedila Rajo Valjekano (2:1) i Atletik Bilbao na San Mamesu (3:1), tako da sa velikim ambicijama ulazi i u ovaj meč.

Dva dana uoči meča ostala je bez reprezentativca Srbije, Nemanje Gudelja, koji je dogovorio sve oko prelaska u redove Hetafea za 2.400.000 evra. On je sedam godina nosio dres ekipe čiji je bio i kapiten.

Trener Luis Garsija Plaza smatra da njegov tim ima izuzetno težak zadatak.

"Prošle nedelje niko me nije pitao o Atletik Bilbao. Ni jedno pitanje! A sada je tu Atletiko Madrid, fantastičan tim, polufinalista Lige šampiona, ima tim u kom su svetski šampioni... Moramo da odigramo najbolje da bismo ih pobedili. Veoma zahtevan, atraktivan meč, puni smo motiva. Meč visokog nivoa, nadam se najboljem", zaključio je Garsija Plaza.

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PRIMERA, 3. KOLO

Petak

Santander - Elče 3:2 (3:0)

/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/

Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)

/Boj 31/

Subota

17.00: (3,210) Levante (3,40) Betis (2,30)

19.00: (1,85) Sosijedad (3,50) Espanjol (4,40)

21.30: (4,20) Sevilja (3,50) Atletiko Madrid (1,98)

Nedelja

17.00: (1,12) Real Madrid (9,40) Malaga (19,0)

19.30: (2,50) Deportivo La Korunja (3,10) Valensija (3,05)

21.30: (2,50) Selta (3,30) Atletik Bilbao (2,85)

Ponedeljak

19.30: (2,25) Osasuna (3,10) Hetafe (3,50)

21.30: (1,17) Barselona (8,00) Rajo Valjekano (14,0)

*** kvote su podložne promenama