Ovo je drugi put u razmaku od samo nekoliko dana da u Zebener štrase pričaju na ovu temu. Podsetimo, prvi se oglasio Uli Henes, rekavši da sumnja da će mladi as uspeti da se vrati na nekadašnji nivo igara posle svega što je doživeo, dok je Lotar Mateus izjavio kako to nužno ne mora da bude 'prava sumnja, već način da stari lisac motivše igrača u tom procesu vraćanja u staru formu'.

Ipak, sada se na te Henesove reči nadovezao i Rumenige, pa ostaje otvoreno pitanje da li u Minhenu zaista gube poverenje u jednod od najtalentovanijih nemačkih fudbalera.

"Nažalost, naša iskustva s takvom vrstom problema ukazuju na to da će biti teško dostići nivo na kom je Musijala bio pre nego što su počeli problemi sa povredama i neurološkom disfunkcijom", kazao je dvostruki osvajač Zlatne lopte osamdesetih godina.

On je potom bio još direktniji u želji da se pozabavi mogućim posledicama. U najkraćem: ukoliko momak zaista ne uspe da se vrati u nekadašnju formu, njegova plata u Bajernu mogla bi da postane predmet ozbiljnih razgovora. Jer procenjuje se da Musijala, prema ugovoru koji važi do 2030. godine, zarađuje više od 25.000.000 evra po sezoni.

"Morali bismo da razgovaramo sa porodicom, sa samim igračem i, pre svega sa njegovom agencijom. Iskreno govoreći, takvi iznosi ne bi bili opravdani ukoliko nam ne bi donosio ono što i pre teške povrede koju je doživeo pre godinu dana".