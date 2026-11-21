Nažalost, naša iskustva ukazuju da... Zašto niko ne veruje u Musijalu?
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 11:11
Način da ga motivišu ili u Bajernu zaista više ne veruju u Bambija
Teško veče je iza Bajerna, njegovih zvezda i navijača. U iznenađujućem remiju sa Kelnom, Hari Kejn teže se povredio i neće ga ga biti na terenu tri meseca; sreća u nesreći je da izostanak Majkla Olisea neće biti tako dug (klub je objavio da se ipak radi samo o nagnječenju stopala), međutim kako je po okončanju premijernog meča 10. runde Bundeslige u žižu ponovo došla sumnja oko sudbine Džamala Musijale, sveukupna slika i ambijent oko minhenskog velikana nisu baš najbolji.
Baš one večeri kada se napokon vratio na teren posle dvomesečne pauze, kraj imena nemačkog reprezentativca ljudi iz kluba stavili su veliki znak pitanja. Umesto da njegov povratak bude glavna tema, sva pažnja javnosti usmerena je na izjavu Karl Hajnca Rumenigea, člana Nadzornog odbora Bajerna, koji je u razgovoru za Skaj otvoreno izrazio zabrinutost zbog svega što se događa Musijali.
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Ovo je drugi put u razmaku od samo nekoliko dana da u Zebener štrase pričaju na ovu temu. Podsetimo, prvi se oglasio Uli Henes, rekavši da sumnja da će mladi as uspeti da se vrati na nekadašnji nivo igara posle svega što je doživeo, dok je Lotar Mateus izjavio kako to nužno ne mora da bude 'prava sumnja, već način da stari lisac motivše igrača u tom procesu vraćanja u staru formu'.
Ipak, sada se na te Henesove reči nadovezao i Rumenige, pa ostaje otvoreno pitanje da li u Minhenu zaista gube poverenje u jednod od najtalentovanijih nemačkih fudbalera.
"Nažalost, naša iskustva s takvom vrstom problema ukazuju na to da će biti teško dostići nivo na kom je Musijala bio pre nego što su počeli problemi sa povredama i neurološkom disfunkcijom", kazao je dvostruki osvajač Zlatne lopte osamdesetih godina.
On je potom bio još direktniji u želji da se pozabavi mogućim posledicama. U najkraćem: ukoliko momak zaista ne uspe da se vrati u nekadašnju formu, njegova plata u Bajernu mogla bi da postane predmet ozbiljnih razgovora. Jer procenjuje se da Musijala, prema ugovoru koji važi do 2030. godine, zarađuje više od 25.000.000 evra po sezoni.
"Morali bismo da razgovaramo sa porodicom, sa samim igračem i, pre svega sa njegovom agencijom. Iskreno govoreći, takvi iznosi ne bi bili opravdani ukoliko nam ne bi donosio ono što i pre teške povrede koju je doživeo pre godinu dana".
Prema Rumenigeovim rečima, prodaja nije opcija iz očitih razloga...
"Ne, zaista ne mogu da zamislim da bi Džamal uopšte želeo da napusti klub, a isto tako ne mogu da zamislim ni da bi neki drugi klub želeo da ga angažuje pod ovim okolnostima. Za početak treba da obavimo razgovore na najvišem klupskom nivou. Sve je to samo ideja u ovom času".
Osvrćući se na ovu situaciju, trener Bajerna Vensan Kompani stao je u odbranu svog igrača i istakao da je njegova uloga da veruje u ekipu i njene mogućnosti.
"Imam veoma jasnu ulogu u ovom klubu: kao trener, moram da verujem u svoje igrače i u to da zajedno možemo nešto da postignemo. Ako Džamal ponovo pronađe svoj nivo i formu – a u tome ćemo zajedno uspeti – onda svi dobijaju: Bajern, navijači, verujem i nemački fudbal u celini. Jer on je poseban igrač. To je moja uloga, jednostavno rečeno. Kada bi trener radio ili govorio bilo šta drugo, onda bi, po mom ličnom mišljenju, postojao problem”.
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BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)
/Braun 37 - Mur 12/
Subota
15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX
15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX
15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX
15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX
18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX
Nedelja
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