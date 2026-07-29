Istorijska kazna u svetskom fudbalu: Dok se on ne oporavi, ti ne igraš (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 00:53
Brazilci doneli revolucionarnu odluku
Koja je primerena kazna za „mesare“ na fudbalskom terenu, koji nekom „otkinu nogu“ ili ga na drugi način teško povrede? Tema koja godinama kruži fudbalskim krugovima, pogotovo što uvek deluje da je kazna preblaga. Pogotovo kada taj povređeni mora da odsustvuje s terena nekoliko meseci.
Revolucionarna odluka u svetu fudbala dogodila se u Brazilu. Vrhovsni sud za arbitražu u sportu odlučio je da kazni Viktora Gabrijela, fudbalera Intera iz Porto Alegrea da ne može da igra sve dok se ne oporavi Gabijel Peč, igrač kojeg je teško povredio prošle srede na utakmici ova dva tima!
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Igrao se 13 minut drugog poluvremena kada je Gabrijel krvnički startovao otvorenim đonom na Pečovu nogu, naneo mu jezive posekotine kramponima. A, tek posle na snimku u bolnici je ustanovljeno i da mu je polomio kost potkolenice, zbog čega je morao odmah na operaciju.
Dobio je Gabrijel direktan crveni karton, međutim, svima je bilo jasno da tu neke dve-tri utakmice suspenzije nisu dovoljna kazna. Članovi Vrhovnog suda su doneli revolucionarnu kaznu: sve dok Peč ne bude mogao da trenira, Gabrijel neće moći da igra utakmice!
Prema prvim procenama, povređenom fudbaleru će biti potrebno šest meseci da se vrati treninzima, pa će toliko morati i njegov „krvnik“ da gleda utakmice preko tv ekrana.
Probao je Gabrijel da se opravda na saslušanju pred sudom da nije bilo namere.
„Proveo sam besane noći, moleći se za njega. Iskreno se izvinjavam svima u Kruzeiru“, rekao je Viktor Gabrijel, piše Mundo Deportivo. Ali, sudije nisu imale milosti.