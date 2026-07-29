Istorijska kazna u svetskom fudbalu: Dok se on ne oporavi, ti ne igraš (VIDEO)

Koja je primerena kazna za „mesare“ na fudbalskom terenu, koji nekom „otkinu nogu“ ili ga na drugi način teško povrede? Tema koja godinama kruži fudbalskim krugovima, pogotovo što uvek deluje da je kazna preblaga. Pogotovo kada taj povređeni mora da odsustvuje s terena nekoliko meseci.

Revolucionarna odluka u svetu fudbala dogodila se u Brazilu. Vrhovsni sud za arbitražu u sportu odlučio je da kazni Viktora Gabrijela, fudbalera Intera iz Porto Alegrea da ne može da igra sve dok se ne oporavi Gabijel Peč, igrač kojeg je teško povredio prošle srede na utakmici ova dva tima!