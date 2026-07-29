Kaješ li se sada Roberte? Zahavi potvrdio, Leva zaista odbio 200.000.000 evra iz Arabije

„Robert je imao ponudu na dve godine, a zarađivao bi 100.000.000 evra godišnje. I odbio je zato što je želeo da igra za Barselonu“, ispričao je Zahavi.

Ta ponuda je bila od Al Itihada, kako se tada pisalo i u medijima sa Bliskog istoka i iz Evrope.

Levandovski je očekivao da će potpisati novi ugovor sa Barselonom.

„Đoan Laporta ga je voleo. Baš ga je voleo. I želeo je da Robert ostane na Nou Kampu još jednu godinu. Pričali smo u decembru i rekao mi je: „Želim da Robert ostane“.

Ali, Barselona nije klub gde predsednik odlučuje ko će da igra...

„Laporta nije čovek koji se meša treneru u posao. Flik nije mogao da garantuje Robertu da će biti u startnoj postavi, što je njemu bilo bitnije od novca“, objasnio je Pini Zahavi.

I tako je Robert Levandovski u šest meseci ostao i bez moguće zarade od 200.000.000 evra za dve godine i bez dresa Barselone. Kaje li se sada...