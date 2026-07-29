Kaješ li se sada Roberte? Zahavi potvrdio, Leva zaista odbio 200.000.000 evra iz Arabije
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 00:36
"Želeo je da igra za Barselonu", kaže čuveni agent
Pominjalo se, pisalo se, nije da nije. Vest je glasila da je Robert Levandovski zimus odbio nestvarnu ponudu iz Saudijske Arabije koja je iznosila 100.000.000 evra godišnje. Samo što mnogi u nju nisu poverovali. Ipak je Poljak igrač u godinama...
Ipak, da je priča bila istinita potvrdio je čuveni agent Pini Zahavi u intervjuu za poljski portal SportoweFakty. Levandovski je sada igrač Čikaga u MLS-u, a sve je moglo zimus da ode u potpuno drugom smeru.
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„Robert je imao ponudu na dve godine, a zarađivao bi 100.000.000 evra godišnje. I odbio je zato što je želeo da igra za Barselonu“, ispričao je Zahavi.
Ta ponuda je bila od Al Itihada, kako se tada pisalo i u medijima sa Bliskog istoka i iz Evrope.
Levandovski je očekivao da će potpisati novi ugovor sa Barselonom.
„Đoan Laporta ga je voleo. Baš ga je voleo. I želeo je da Robert ostane na Nou Kampu još jednu godinu. Pričali smo u decembru i rekao mi je: „Želim da Robert ostane“.
Ali, Barselona nije klub gde predsednik odlučuje ko će da igra...
„Laporta nije čovek koji se meša treneru u posao. Flik nije mogao da garantuje Robertu da će biti u startnoj postavi, što je njemu bilo bitnije od novca“, objasnio je Pini Zahavi.
I tako je Robert Levandovski u šest meseci ostao i bez moguće zarade od 200.000.000 evra za dve godine i bez dresa Barselone. Kaje li se sada...