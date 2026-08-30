Istorijska noć Kvakua Karikarija: Prvi het-trik u karijeri, zna se ko je startni špic

Kidisao je na poslednju liniju Radnika koja nije znala da se odupre tom pritisku, davio ih je kao što Homer u seriji „Simpsonovi“ davi Barta sve dok im nije izbio sav vazduh iz pluća. Karikari je igrač koji svojom fizikom pravi ogromne probleme maltene svim timovima u Mozzart Bet Superligi. Naravno, ima tu falinki. Činjenica da trči kao da je uključen u struju i da konstantno vrši pritisak na protivničke štopere mu oduzima mnogo snage i utiče mu na koncentraciju u završnici.

To sinoć nije bio problem, ali češće jeste nego što nije. E, sad. Zamislite kad bi bivši igrač Jedinstva igrao u Srbiji da na svu fizičku moć ima dobru realizaciju. Ne bi bio plaćen 600.000 nego bi vredeo deset puta više. Opet, i kao takav je prethodne sezone bio fundamentalno značajan za stil igre koji forsira Radomir Koković, a skoro sigurno će biti i ove.

Uostalom, baš je Koković u razgovoru za Mozzart Sport pre nekoliko meseci apostrofirao značaj snažnog napadača iz Gane na igru Železničara.

„Karikari je pokazao da je potpuno atipičan špic što se tiče mentaliteta. U sprintu je non-stop, devedeset minuta. Njegova radna etika je nenormalna u najpozitivnijem mogućem smislu. Taj ton koji on daje, pogotovo u defanzivnom delu sa svojim karakteristikama i sposobnostima je stvarno vanredno značajan za ovu ekipu. S njim smo baš pogodili, ima nemerljiv doprinos za nas“, rekao je tada Koković.

Ove reči trenera i sinoćnja briljantna utakmica jasno su stavile do znanja svima ko bi trebalo da bude prvi špic Železničara. Do sada je to bio Dejvid Ankeje, ali momak iz Nigerije, barem na početku sezone, ne opravdava novac koji je uložen u njega.

Istina, svi u klubu hvale njegovu radnu etiku, profesionalizam i posvećenost na treninzima, ali od čoveka čiji je transfer doskora bio najskuplji u istoriji pančevačkog kluba - očekuje se više. Sa Karikarijem to nije slučaj. On je još jednom pokazao da će biti, ako ne najbolji, onda sigurno jedan od najvažnijih igrača Železničara.

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama