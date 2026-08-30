Palmer: Čelsi ima kvalitet za titulu

Strelac poslednjeg od ta tri gola na premijeri bio je Kol Palmer, koji je iza sebe ostavio tešku sezonu i koji je, kako stvari stoje, rešio da ovu obeleži na svoj način.

Fudbaler Čelsija je u protekloj sezoni imao velikih problema, pre svega zbog povrede prepona zbog koje je odigrao samo dva meča između avgusta i decembra. Sezonu je ipak završio veoma dobro, sa deset postignutih golova, ali nije ga bilo u timu Engleske na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

15.00: (1,95) Čelsi (3,60) Brajton (3,80)

Palmer je uoči meča sa Brajtonom poručio da je sada sve u redu i da je spreman za najveće napore.

"Fizički sam dobro, verovatno najbolje što sam se osećao jako dugo, ali verujem da mogu da budem i spremniji uz više minuta i mečeva. Pre povrede prepona, nikad nisam bio povređen. Ili jako retko. Vraćao sam se i igrao kada to nije trebalo. Bližio se Svetski kup, bio sam u dilemi i govorio, ako ne budem igrao, neću ni ići. Međutim, da sam igrao, to ne bi bilo kako sam želeo. Bila je nezgodna situacija, nisam znao kako da se nosim sa tim, to je jedna od tih loših stvari. Viđao sam razne ljude, svi su imali svoje viđenje zašto sam se povredio. Otkako sam se vratio, radio sam svakog dana da mi se tako nešto ne ponovi, da ostanem bez povreda, jer ako sam na terenu onda znam šta treba da radim", kaže Palmer.

Pod Encom Mareskom i Liamom Roseniorom, deluje kao da je pomalo bio sputan, čini se da je dolaskom Ćabija Alonsa ponovo dobio slobodu u kreaciji igre.

"Rekao je da će mi dati više slobode da se krećem po terenu. Kao protiv Fulama, kada sam dao gol. Prošle sezone tako ne bih utrčavao jer to nije 'sigurna zona'. On mi je rekao da ulazim slobodno, da se ubacujem u igru, tražim loptu, kreiram i radim ono što umem", dodao je Palmer.

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Ove sezone, u Čelsiju ogromne nade polažu u trio koji će sa njim činiti Žoao Pedro i Morgan Rodžers. Sva trojica su bili strelci na Krejven kotidžu pa su ih posle toga u šali prozvali grupom "JP Morgan".

"Užasno ime! Moramo da smislimo nešto bolje od toga", našalio se Palmer i dodao.

"Mislim da imamo različitu mešavinu kvaliteta. Žoao može bukvalno sve, Morgan je fizički prisutniji, a ja više tehnički, tako da tu imamo dobru ravnotežu".

Ove sezone Plavci ne igraju mečeve u Evropi, tako da će sveži i odmorni ulaziti u mečeve na domaćem frontu. Mnogi ih vide i u grupi kandidata da se bore za titulu.

"Nismo pričali o tome. Ne može se još govoriti o tome, odigrali smo tek jednu utakmicu. Da li imamo kvaliteta za tako nešto? Da, verujem da imamo", zaključio je Palmer.

Ono što je neizvesno u današnjem meču je nastup Mojzesa Kaiseda koji se povredio pre meča sa Fulamom, pa je preskočio premijeru. Levi Kolvil i Đovani Kenda su preskočili kup meč sa Lutonom (2:0) i trebalo bi da budu na raspolaganju Ćabiju Alonsu.

Dilema je i ko će biti na golu, mada je verovatno da će to biti novajlija, Emilijano Martinez, koji će dobiti prednost u odnosu na Roberta Sančeza. Van stroja su i dalje Džordan Henderson i Marko Palestra, dok je Vesli Fofana izdržao suspenziju i moći će da igra.

U timu Brajtona, pod upitnikom je nastup Džeka Hinšelvuda koji se povredio na treningu, isto važi i za Žoržinija Rutera koji ima problema od meča sa Aston Vilom. Od ranije su van stroja Jankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Stefanos Cimas i Evan Ferguson.

Prošle sezone Brajton je oba puta bio bolji, na Stamford brižu je slavio sa 3:1, a na Ameksu sa 3:0.

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PREMIJER LIGA – 2. KOLO

Petak

Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)

/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/

Subota

Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)

/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/

Bornmut - Everton 1:1 (1:0)

/Skot 41 - Tarkovski 90+1/

Koventri - Hal 0:1 (0:0)

/Milar 82/

Totenhem - Njukasl 0:2 (0:0)

/Elanga 62, Visa 72/

Nedelja

15.00: (1,95) Čelsi (3,60) Brajton (3,80) MR

15.00: (2,55) Lids (3,30) Brentford (2,80) MR

15.00: (2,50) Sanderlend (3,30) Fulam (2,85) MR

17.30: (1,38) Mančester Junajted (5,00) Ipsvič (7,50) MR

Ponedeljak

21.00: (6,50) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,53) MR

***Kvote su podložne promenama/MR - Mozzart Relax