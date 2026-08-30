Alvarez pričao sa Artetom i zatvorio poslednja vrata - ostaje u 'zlatnom kavezu'

"Atletiko želi da proda Hulijana klubu izvan Španije, Arsenal je zainteresovan, to je sve dobro poznato, međutim igrač ne želi u London i to je rekao Arteti", kazao je Ornštajn.

Ovo bi u prevodu trebalo da znači da prestaju sve spekulacije oko sudbine svetskog šampiona iz 2022. Podsetimo, Atletiko je dao ultimatum igraču da se do nedelje odluči da li želi da ide u neki klub iz inostranstva. On je presekao i više ne bi trebalo da bude bilo kakve dileme gde Alvarez nastavlja karijeru.

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"Hulijanu je zaista teško, razumemo to. Neki ljudi su ga prevarili, pričali mu laži, obmanjivali ga. Ostavili su ga potpuno zbunjenog i zaista žalim zbog toga", kazao je izvršni direktor madridskog kluba Migel Anhel Hil Marin. "Poznajem ga dugo, momak je sjajna osoba, veliki profesionalac i odličan fudbaler. Nažalost, sada prolazi kroz tešku situaciju - kako lično, tako i profesionalno".