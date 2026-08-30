Alvarez pričao sa Artetom i zatvorio poslednja vrata - ostaje u 'zlatnom kavezu'
Vreme čitanja: 3min | ned. 30.08.26. | 09:59
Argentinac neće u London
Izgleda da je napokon stavljena tačka na mučnu sagu po imenu Hulijan Alvarez (26). Jedina vrata što su ga vodila iz Atletikovog 'zlatnog kaveza', Argentinac je sam zatvorio, i to tako što je u direktnom razgovoru sa Mikelom Artetom jasno poručio da ne želi u Arsenal.
Ovo je juče posle utakmice Liverpul - Notingem Forest izjavio jedan od najpouzdanijih transfer-insajdera na Ostrvu, novinar uglednog Njujork tajmsa - Dejvid Ornštajn, analizirajući tržište, a posebno Alvarezovu situaciju koja poslednjih dana okupira fudbalsku javnost širom planete.
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"Atletiko želi da proda Hulijana klubu izvan Španije, Arsenal je zainteresovan, to je sve dobro poznato, međutim igrač ne želi u London i to je rekao Arteti", kazao je Ornštajn.
Ovo bi u prevodu trebalo da znači da prestaju sve spekulacije oko sudbine svetskog šampiona iz 2022. Podsetimo, Atletiko je dao ultimatum igraču da se do nedelje odluči da li želi da ide u neki klub iz inostranstva. On je presekao i više ne bi trebalo da bude bilo kakve dileme gde Alvarez nastavlja karijeru.
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Od ranije je poznato da je transferu u Barselonu spuštena rampa...
"Hulijanu je zaista teško, razumemo to. Neki ljudi su ga prevarili, pričali mu laži, obmanjivali ga. Ostavili su ga potpuno zbunjenog i zaista žalim zbog toga", kazao je izvršni direktor madridskog kluba Migel Anhel Hil Marin. "Poznajem ga dugo, momak je sjajna osoba, veliki profesionalac i odličan fudbaler. Nažalost, sada prolazi kroz tešku situaciju - kako lično, tako i profesionalno".
Hulijan Alvarez nije se našao u kombinaciji za sinoćnu utakmicu Sevilja - Atletiko, no to nije sprečilo novinare da Čola Simeonea ponovo upitaju za prvu zvezdu...
"Uvek ću vam reći isto: izvanredan igrač. I ne pričam to samo zbog onoga što se trenutno dešava, jer Hulijan prolazi kroz težak lični proces. Zaista je tako. Uvek ću biti tu da mu pomognem".
Natezanje Atletika sa argentinskim superstarom traje već dva meseca. Barselona i razni agenti uveravali su Alvareza da će uspeti da isposluju transfer, ali to se na kraju nije dogodilo. Nisu prošle ni ucene samog igrača, pozivanje na psihološke probleme. Kolčonjerosi su se ozbiljno isprsili u celoj priči, pokazali stav, snagu kluba i, čini se, odneli pobedu na polju odbrane ličnog dostojanstva, kako su i naveli u jednom od svojih saopštenja.
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Petak
Santander - Elče 3:2 (3:0)
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Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boj 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Bruge 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenetksea 4, Oskarson 61 - Haen Fernandez 45/
Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)
/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukaman 26/
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Ponedeljak
19.30: (2,25) Osasuna (3,10) Hetafe (3,50)
21.30: (1,17) Barselona (8,00) Rajo Valjekano (14,0)
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