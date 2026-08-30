Milan ekspresno našao zamenu za Leaa - u Notingem Forestu
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 09:44
Dogovoren dolazak Omarija Hačinsona kojeg je Ruben Amorim dobro upoznao tokom perioda u Mančester Junajtedu
Rafael Leao tek što je podigao dres Galatasaraja i izašao pred njegove navijače, u Italiji je odjeknula vest: Milan mu je pronašao zamenu.
Milanska Gazeta delo Sport, italijanski Skaj Sport, svi tamošnji mediji odreda pišu kako na San Siro do kraja prelaznog roka stiže Omari Hačinson. Između ostalih, jer Rosoneri planiraju još dva-tri pojačanja, ali bi prvi naredni koji će podići dres sedmostrukog prvaka Evrope trebalo da bude 22-godišnji Englez.
Izabrane vesti
Milan je utanačio sve detalje sa Notingem Forestom, posao je sklopljen u formi pozajmice sa pravom otkupa, s tim da količina novca koju će Milan morati da izdvoji ukoliko se u maju odluči da ga zadrži nije poznata. Mada se da pretpostaviti da neće biti mala, jer Hačinson je do pre nekoliko dana bio najskuplje pojačanje u istoriji engleskog kluba, dok Lijam Delap nije stigao na Siti graund i oduzeo mu taj epitet.
Doveden iz Ipsviča prošlog leta, Hačinson je tada plaćen 43.400.000 evra i tokom prošle sezone odigrao je 31 utakmicu u Premijer ligi (17 kao starter), postigao samo jedan i namestio sedam golova. Prethodno je dve sezone proveo u Ipsviču, koji je takođe dobro platio njegovom bivšem klubu Čelsiju (24.500.000). Odigrao je veliku ulogu u povratku kluba u elitni rang (deset golova, šest asistencija u Čempionšipu), mada se od njega više očekivalo u Premijer ligi. Kako bilo, novi trener Ruben Amorim dobro ga je upamtio pošto je baš na njegovom debiju na klupi Mančester Junajteda postigao gol za konačnih 1:1.
Hačinson je, inače, ponikao u Arsenalovoj fudbalskoj akademiji, ali debi u prvom timu nije dočekao, pa je leta 2022. godine otišao u redove gradskog rivala Čelsija. I tamo za godinu dana stigao da upiše dva nastupa, međutim već posle jedne sezone otišao je na pozajmicu u Ipsvič, eksplodirao u Čempionšipu i nagovestio da bi mogao da bude od važnosti i u Premijer ligi.
Budući da je rođen u Engleskoj i da je kao tinejdžer prepoznat kao talentovan fudbaler, nastupao je za mlađe kategorije ostrvske reprezentacije, ali je u međuvremenu prihvatio poziv Jamajke za koju je zabeležio dva nastupa. Doduše, oba na prijateljskim utakmicama još 2023. godine, pa možda, ko zna, i postoji šansa da se vrati pod zastavu Engleske jednog dana. A da bi se tako nešto dogodilo, moraće da počne da isporučuje, već od ove sezone u Milanu.
Tamo bi Hačinson, iako mu je prirodna krilna, trebalo da zauzme poziciju u ofanzivnom delu veznog reda, prvenstveno kao desni polušpic uz ulaske u sredinu terena. Iako se očekuje da u početku bude kvalitetna alternativa i zdrava konkurencija Kristijanu Pulišiću i Alfađu Siseu, njegova svestranost mogla bi da bude važno oružje za milanski tim.