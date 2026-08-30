Milan ekspresno našao zamenu za Leaa - u Notingem Forestu

Milan je utanačio sve detalje sa Notingem Forestom, posao je sklopljen u formi pozajmice sa pravom otkupa, s tim da količina novca koju će Milan morati da izdvoji ukoliko se u maju odluči da ga zadrži nije poznata. Mada se da pretpostaviti da neće biti mala, jer Hačinson je do pre nekoliko dana bio najskuplje pojačanje u istoriji engleskog kluba, dok Lijam Delap nije stigao na Siti graund i oduzeo mu taj epitet.

Doveden iz Ipsviča prošlog leta, Hačinson je tada plaćen 43.400.000 evra i tokom prošle sezone odigrao je 31 utakmicu u Premijer ligi (17 kao starter), postigao samo jedan i namestio sedam golova. Prethodno je dve sezone proveo u Ipsviču, koji je takođe dobro platio njegovom bivšem klubu Čelsiju (24.500.000). Odigrao je veliku ulogu u povratku kluba u elitni rang (deset golova, šest asistencija u Čempionšipu), mada se od njega više očekivalo u Premijer ligi. Kako bilo, novi trener Ruben Amorim dobro ga je upamtio pošto je baš na njegovom debiju na klupi Mančester Junajteda postigao gol za konačnih 1:1.

Hačinson je, inače, ponikao u Arsenalovoj fudbalskoj akademiji, ali debi u prvom timu nije dočekao, pa je leta 2022. godine otišao u redove gradskog rivala Čelsija. I tamo za godinu dana stigao da upiše dva nastupa, međutim već posle jedne sezone otišao je na pozajmicu u Ipsvič, eksplodirao u Čempionšipu i nagovestio da bi mogao da bude od važnosti i u Premijer ligi.

Budući da je rođen u Engleskoj i da je kao tinejdžer prepoznat kao talentovan fudbaler, nastupao je za mlađe kategorije ostrvske reprezentacije, ali je u međuvremenu prihvatio poziv Jamajke za koju je zabeležio dva nastupa. Doduše, oba na prijateljskim utakmicama još 2023. godine, pa možda, ko zna, i postoji šansa da se vrati pod zastavu Engleske jednog dana. A da bi se tako nešto dogodilo, moraće da počne da isporučuje, već od ove sezone u Milanu.

Tamo bi Hačinson, iako mu je prirodna krilna, trebalo da zauzme poziciju u ofanzivnom delu veznog reda, prvenstveno kao desni polušpic uz ulaske u sredinu terena. Iako se očekuje da u početku bude kvalitetna alternativa i zdrava konkurencija Kristijanu Pulišiću i Alfađu Siseu, njegova svestranost mogla bi da bude važno oružje za milanski tim.