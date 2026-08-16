Istorijski loš River na nuli, “fenjer” boli na Monumentalu: Almada odmah u vatru

Kao da sve to nije bilo dovoljno, River je ispisao još jednu stranicu koju bi najradije pocepao iz sopstvene istorije. U 125 godina postojanja nikada ranije nije završio prva četiri kola prvenstva bez postignutog gola. Ovoga puta mreža protivnika ostala je netaknuta, dok su njegovi rivali četiri puta slavili minimalnim rezultatom 1:0.

Ipak, sudbina je velikom klubu ponudila neobičnu priliku za iskupljenje. Umesto uobičajene utakmice usred zgusnutog rasporeda, River je dobio čitavu nedelju za rad nakon što je odložen prvi meč osmine finala Kopa Sudamerikane protiv Independiente Santa Fea zbog zemljotresa koji je pogodio Kolumbiju. Eduardo Kudet tako je dobio dragoceno vreme da radi sa ekipom, gotovo kompletnom, i da uigra i najnovije pojačanje.

A to pojačanje nije bilo kakvo. Tijago Almada, deveti novajlija Rivera u ovom prelaznom roku i ujedno najskuplje pojačanje u istoriji kluba, trebalo bi da debituje od prvog minuta. Na terenu će zauzeti mesto Tomasa Galvana, dok bi ostatak ekipe trebalo da bude uglavnom isti onaj koji je pre nekoliko dana poražen od Tigrea u Viktoriji.

Almada bi trebalo da deluje po levoj strani, ali sa slobodom da se pomera ka sredini i približava dvojici napadača, Hoakinu Freitasu i Lukasu Beltranu. U poslednjoj liniji Gonzalo Montiel trebalo bi da se vrati svojoj prirodnoj ulozi na desnoj strani, umesto da ponovo bude korišćen kao desni štoper, dok će štoperski tandem činiti Nikolas Otamendi i Lukas Martinez Kvarta. Na levoj strani će ponovo biti Fransisko Ortega, kojem će ovo biti drugi nastup u dresu Rivera.

Sredinu terena trebalo bi da čine Tobijas Andrada, koji je uprkos porazu od Tigrea pokazao deo svog potencijala i Anibal Moreno, koji će preuzeti ulogu pivota. Moreno je upravo u prethodnom meču bio jedan od tragičara, pošto je njegov veliki kiks prethodio golu Ignacija Rusoa, pa će protiv Argentinos Juniorsa imati priliku da na najbolji način odgovori na sopstvenu grešku. Ispred njih će biti Almada, dok će napadački deo ponovo predvoditi neprikosnoveni Anhel Korea, uz Freitasa i Beltrana. Od potonjeg se očekuje da nastavi da podiže fizičku spremu i pronađe onu formu koja je Riveru preko potrebna u trenutku kada mu nedostaju i golovi i samopouzdanje.

23.00: (1,95) River Plejt (3,35) Argentinos Juniors (4,20)

S druge strane stiže ekipa koja trenutno živi potpuno drugačiju fudbalsku stvarnost. Argentinos Juniors je dobio sva četiri meča u Klausuri i jedini je tim sa maksimalnim učinkom. Posle pobeda nad Sarmientom, Estudiantesom iz Rio Kvarta, Belgranom i Rasingom, „El Bičo“ je preuzeo vrh Grupe B i u Nunjez dolazi kao lider sa savršenim bilansom. Forma ekipe iz La Paternala nije prolazni bljesak.

Argentinos je prošle godine stigao do finala Kupa Argentine, a sada je jedan od najozbiljnijih kandidata i u borbi za vrh godišnje tabele. Sa 41 bodom nalazi se na čelu zajedno sa Independiente Rivadavijom iz Mendose, iza koje zaostaje samo po gol-razlici. Uz to, Argentinos ima i najbolju gol-razliku u dosadašnjem delu Klausure: devet postignutih i samo tri primljena gola.

Ekipa koju predvodi Nikolas Diez na Monumental stiže i sa dodatnim samopouzdanjem iz međusobnih duela. Argentinos nije izgubio nijedan od poslednja četiri susreta sa Riverom. Ipak, postoji jedna zanimljiva pukotina u toj statistici: kada se igra u Nunjezu, „Bičo“ mnogo teže dolazi do punog plena. U poslednjih 12 gostovanja na Monumentalu slavio je samo jednom. Diez zbog toga nema mnogo razloga da menja ono što funkcioniše. Očekuje se da će Argentinos istrčati u gotovo identičnom sastavu koji je savladao Rasing u La Paternalu, a nije isključeno ni da trener ponovo ukaže poverenje istoj jedanaestorici.

20.00: (2,95) Sarmijento (3,00) Urakan (2,65)

Tako će se na Monumentalu sudariti dve ekipe koje trenutno izgledaju kao da igraju različita prvenstva. Argentinos stiže bez poraza, sa četiri pobede iz četiri utakmice, najboljom gol-razlikom i pogledom uprtim ka samom vrhu. River, sa druge strane, stoji na dnu Grupe B, bez boda i bez ijednog postignutog gola. Argentinos, međutim, ne dolazi da bude deo tuđe priče o iskupljenju. “Bičo” je došao da nastavi svoju. Na Monumentalu će pokušati da potvrdi da njegov savršeni početak nije slučajnost i da još jednom odnese bodove kući, u La Paternal.

Jedni traže izlaz iz rupe. Drugi žele da nastave da lete. A Monumental je mesto na kojem će se, barem na 90 minuta, videti čija je priča trenutno jača.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

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ARGENTINA 1, KLAUSURA – 5. KOLO

Subota

Rasing – Banfild 0:1 (0:1)

/Maćado 24/

Aldosivi – Tigre 0:0 (0:0)

San Lorenco – Union Santa 1:0 (0:0)

/Auzmendi 64/

Estudijantes – Himnasija La Plata 4:0 (1:0)

/Mancuso 43, Palasios 60, Burgos 70, Kastro 84/

Njuels Old Bojs - Deportivo Rijestra 2:0 (0:0)

/Guč 67, Macanti 85/

Belgrano - Rivadavija 2:0 (1:0)

/Botari 42ag, Rigoni 46/

Nedelja

Platense – Boka Juniors 1:1 (0:0)

/Retamar 53 - Merentiel 80/

20.00: (2,95) Sarmijento (3,00) Urakan (2,65)

23.00: (1,95) River Plejt (3,35) Argentinos Juniors (4,20)

Ponedeljak

01.15: (3,20) Barakas (2,80) Rosario (2,40)

01.15: (3,60) Sentral Kordoba (3,15) Instituto (2,20)

19.45: (2,90) Estudijantes Rio Kvarto (2,85) Atletiko Tukuman (2,80)

22.00: (2,35) Lanus (3,15) Independijente (3,30)

Utorak

00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)

02.30: (2,80) Himnasija Mendoza (2,80) Taljeres (2,85)

***kvote su podložne promenama