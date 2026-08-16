Pandurović: Vojvodina najbrže rastuća, ugovori višemilionski, ali možemo da im pariramo na terenu

Trener Novog Pazara zadovoljan je kako je njegova družina izgledala na tri od četiri prethodna meča, ocenivši da fenomenalna grupa momaka sjajno radi, uz mali problem u završnici.

"Na dve utakmice nismo postigli gol, protiv Crvene zvezde u Beogradu i Mladosti u Lučanima, a šutirali smo 33 puta. Dolazimo do šansi i završne trećine, ali nedostaje završni udarac. Radili smo na tome i mislim da će se to pred našom publikom promeniti na bolje", rekao je Pandurović.

Hrabri strateg poštuje kolegu i dobrog prijatelja Marka Savića, uz konstataciju da Vojvodina igra drugačije u odnosu na trenerski mandat Miroslava Tanjge.

"Imaćemo drugu tešku utakmicu u nizu. Vojvodina je na svim nivoima najbrže rastuća u ligi poslednjih godina, počev od omladinske škole. Dovode fenomenalne mlade igrače i trenere iz Crvene zvezde i Partizana, imaju fudbalere sa višemilionskim ugovorima, daju ozbiljan novac na plate, čime se izjednačavaju sa dva naša najveća kluba. Fenomenalan roster, izuzetno su potentni pre svega u napadu i veznom redu. Možda će upravo sredina terena nekome doneti prevagu, ko bude uspeo tu da se nametne izboriće bolji rezultat. Njegoš Petrović, Ifet Đakovac, Dejan Zukić su među najboljim vezistima u ligi, ali mislim da možemo da im adekvatno odgovorimo".

Pandurović smatra da igra protiv Crvene zvezde, uz bolje korišćenje prilika za gol i više koncentracije u uvodnim i završnim fazama poluvremena, može Pazarcima da donese trijumf nad Lalama.

"Mnogo velika je razlika kada igramo pred našim fenomenalnim navijačima i u gostima. Kod Crvene zvezde je specifično, veći teren, šire distance za pokrivanje. I tamo smo želeli i izgledali agresivno, ne odstupamo od takve filozofije ni kod nas. Moramo da poradimo na ključnim fazama utakmice, gde nam je opadala koncentracija, ali momci pozitivno reaguju na kritiku i pokušavaju da to promene. Najiskrenije, jako malo nam treba da sve krene još boljim putem".

Neumorni Davidović ceni da je Vojvodina u odnosu na minulu sezonu dosta jača, ali raduju ga dobre partije Pazaraca protiv Stare dame otkako je leta 2025. godine stigao na obale Jošanice i Raške.

„Vojvodina ove godine ima sjajan tim, izuzetne pojedince i ne sumnjam da će biti u samom vrhu tabele. Više bih se, ipak, fokusirao na nas. Prošla utakmica (sa Crvenom zvezdom, prim.aut) je neki željeni model kako treba da izgledamo. Nadam se da će ovog puta i završnica da dođe. Imali smo dosta vremena za pripremu, raduje i pristup na treningu. Nadam se da ćemo to da prenesemo na teren i da zabeležimo pozitivan rezultat. Pozvao bih navijače da budu naš 12. igrač i podrže nas, kao i uvek", zaključio je Davidović.

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

19.00 (2.25) IMT (3.10) Radnički Niš (3.60)

21.00 (1.65) Partizan (3.90) Radnički Kragujevac (5.00)

21.00 (4.10) Zemun (3.40) Mladost Lučani (1.95)

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama