Bošnjaković posle dve sezone neigranja napustio Partizan

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Vreme čitanja: 1min | ned. 16.08.26. | 16:26
Reprezentativac Srbije do 20 godina nije se izborio za minutažu
Mladi reprezentativac Srbije i doskorašnji prvotimac Partizana Mozzart Bet, Mitar Bošnjaković, zvanično više nije član crno-belih.
Klub iz Humske i talentovani košarkaš postigli su sporazumni dogovor o prekidu saradnje, pa je U20 reprezentativac naše zemlje postao slobodan u izboru nove sredine, gde će potražiti priliku za dalji igrački razvoj.
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“Mitre, tvoj Partizan ti želi puno sreće u nastavku karijere”, stoji u poruci kluba na društvenim mrežama.
Bošnjaković je pre dve sezone stigao u Beograd sa velikim očekivanjima, potpisavši za Partizan iz mlađih kategorija Real Madrida. Važio je za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije, ali u sistemu trenera Željka Obradovića nikada nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu i ozbiljniju minutažu na parketu.
Zbog toga je u jakoj konkurenciji procenjeno da je sporazumni raskid ugovora i potraga za novim klubom najbolje rešenje za obe strane.