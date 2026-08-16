Bošnjaković posle dve sezone neigranja napustio Partizan

“Mitre, tvoj Partizan ti želi puno sreće u nastavku karijere”, stoji u poruci kluba na društvenim mrežama.

Bošnjaković je pre dve sezone stigao u Beograd sa velikim očekivanjima, potpisavši za Partizan iz mlađih kategorija Real Madrida. Važio je za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije, ali u sistemu trenera Željka Obradovića nikada nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu i ozbiljniju minutažu na parketu.

Zbog toga je u jakoj konkurenciji procenjeno da je sporazumni raskid ugovora i potraga za novim klubom najbolje rešenje za obe strane.