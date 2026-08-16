Veliki udarac za Čuku: Durmišaj polomio stopalo

Danas je fudbaler koji je stigao iz Grčke bio na snimanju i potvrđeno je da mu je pukla kost u stopalu, a procena lekara je da će morati da pauzira osam nedelja.

Durmišaj je maltene tek došao na Banovo brdo, odigrao je četiri utakmice, postigao jedan gol, ali je imao veliki uticaj na igru belo-crnih i osvojene bodove otkako je došao. Njegov doprinos je bio mnogo veći u organizaciji igre, presingu nego što se vidi u statističkim kolonama.

Dugo je trener Marko Jakšić čekao da mu stigne klasična „devetka“, pa je povreda Durmišaja težak udarac i za njega i za igru Brđana. Jasno je da će čelnici kluba morati ekspresno da reaguju i da potraže novog napadača na tržištu.