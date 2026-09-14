Iz kopački u fotelju: Huan Mata se ne vraća u Melburn, ali ostaje suvlasnik Viktorija

Međutim, da li to što nije aktivirao dodatnu godinu saradnje iz ugovora sa Viktorijem znači i kraj bogate karijere 38-godišnjeg mađioničara u kopačkama za sada nije poznato, pošto je osvajač titula prvaka sveta i Evrope sa Španijom za sada objavio samo da završava svoju igračku epizodu u A-ligi.

U Melburnu su proteklih sedmica strpljivo čekali i nadali se da će Mata ipak doći iz Evrope da se priključi već poodmaklim pripremama Viktorija za novu sezonu, koja u Australiji počinje 16. oktobra. Međutim, nekadašnji as Valensije, Mančester Junajteda i Čelsija je konačno obavestio upravu kluba o svojoj definitivnoj odluci da se ne vraća.

Opraštajući se od navijača, Mata je na svojim zvaničnim kanalima postavio emotivnu poruku:

„Uživao sam u svakom minutu i ponosan sam na sve što smo postigli prošle sezone. U Melburnu sam se ponovo zaljubio u fudbal, a bila je velika privilegija živeti u tako neverovatnom gradu. Hvala mojim saigračima, stručnom štabu i upravi što su me prihvatili raširenih ruku i omogućili mi da dam sve od sebe za ovaj sjajan klub.”

Ovakav rasplet se mogao naslutiti i nekoliko dana ranije, kada je Viktori potpisao ugovor sa 28-godišnjim urugvajskim napadačem Giljermom Majom, čime je višestruki prvak Australije popunio i poslednje, peto mesto namenjeno inostranim fudbalerima prema propisima A-lige.

Uprava je tokom celog zimskog prelaznog roka čuvala to jedno mesto za Matu, ali je na kraju morala da reaguje i angažuje bivšeg napadača Oklanda, kako bi ojačala napad za predstojeću sezonu.

Mata je igrama prošle sezone podsetio na svoje najbolje dane, kada je osvajao najveće evropske trofeje i bio igrač kojeg su u svojim redovima želeli svi najveći klubovi. Uprkos poznim igračkim godinama, Španac je dominirao u A-ligi, na 24 meča postigao je pet golova i upisao 13 asistencija, pa mu je na kraju šampionata ubedljivo pripala i Medalja Džonija Vorena, priznanje za najboljeg igrača u Australiji.

Ipak, igrački odlazak ne znači i definitivni rastanak Mate i Viktorija. Naime, klub iz Melburna je potvrdio da se ništa neće promeniti po pitanju Matinog učešća u vlasničkoj strukturi Viktorija.

Još u junu 2026. godine, Mata je kupio manjinski paket akcija kluba i dodao vlasništvo nad Viktorijem svom već bogatom sportskom portfoliju u kojem ima i akcije američkog San Dijega i tima Alpin u Formuli 1. Pored toga što ostaje suvlasnik, španski as će istovremeno preuzeti i funkciju predsednika novoformiranog fudbalskog odbora uprave Viktorija. Kako je objavljeno, tu funkciju će obavljati iz Evrope.

Na kraju, pitanje koje zanima sve fudbalske romantičare - da li je ovo i definitivni kraj Matine igračke karijere - ostaje bez preciznog odgovora. Da li će Španac odigrati još jedan, poslednji ples na terenu u nekoj drugoj sredini ili će se potpuno posvetiti sportskom menadžmentu, saznaćemo vrlo brzo.