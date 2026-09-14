Stefan Milić počeo da igra sa srpskim pasošem

Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 15:25
Čeka se Samson
U moru problema makar jedna briga manje. Rešio je Partizan problem koji ga je dugo mučio i Stefana Milića skinuo sa liste stranaca. Iako je reprezentativac Crne Gore, štoper je u međuvremenu dobio srpski pasoš i na meču sa Vojvodinom premijerno je u protokolu zaveden kao domaći igrač.
Ovakav razvoj događaja je posledica pravne borbe koju su crno-beli vodili od trenutka kad su saznali da imaju sedmoricu igrača koji nisu vlasnici pasoša Evropske unije, pa se zato u fudbalskom smislu računaju kao legionari, što je treneru Saši Iliću stvaralo dosta problema od početka sezone, naročito pred nedavni 180. večiti derbi kad je svesno žrtvovao Samsona Envulua.
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Upravo je mladi Nigerijac sledeći u procesu dobijanja ovdašnjeg državljanstva, mada je u njegovom slučaju procedura nešto drugačija nego u poređenju sa Milićem (koji se pozvao na poreklo) i zato bi tek za nekoliko sedmica moglo da se očekuje da Afrikanac dobije naš pasoš.
Meč sa Vojvodinom završili su Sidni Lima, Idrisu Baba, Demba Sek i Samson Envulu, dok se kao stranci i dalje vode još Že i Traore. Podsećamo da na terenu, u utakmicama Mozzart Bet Superlige, u istom trenutku može da se nađe najviše četvorica stranaca.
Potez sa Milićem, kao i naredni sa Samsonom, malo će pomoći stručnom štabu prilikom sklapanja starnih 11.