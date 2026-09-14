Stefan Milić počeo da igra sa srpskim pasošem

U moru problema makar jedna briga manje. Rešio je Partizan problem koji ga je dugo mučio i Stefana Milića skinuo sa liste stranaca. Iako je reprezentativac Crne Gore, štoper je u međuvremenu dobio srpski pasoš i na meču sa Vojvodinom premijerno je u protokolu zaveden kao domaći igrač.

Ovakav razvoj događaja je posledica pravne borbe koju su crno-beli vodili od trenutka kad su saznali da imaju sedmoricu igrača koji nisu vlasnici pasoša Evropske unije, pa se zato u fudbalskom smislu računaju kao legionari, što je treneru Saši Iliću stvaralo dosta problema od početka sezone, naročito pred nedavni 180. večiti derbi kad je svesno žrtvovao Samsona Envulua.