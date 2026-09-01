Partizanu u danu uplatio 800.000 evra bivšim igračima: Koliko je pojačanja moglo da se dovede?
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 15:17
Isplaćeni Šćekić, Sveta Marković, Filipović, Antić, Lakčević...
Kao da je neko uzeo novac i bacio ga kroz prozor. Efekat je isti. Stigla su značajna finansijska sredstva u Humsku ovog leta, najviše od transfera Ognjena Ugrešića, Vanje Dragojevića i Milana Roganovića, a deo tih finansija uprava Partizana iskoristila je za saniranje dugova prema nekadašnjim igračima crno-belih.
Samo u jednom danu uplaćeno je na razne adrese više od 800.000 evra, a sve kako bi se prikupila dokumentacija pred još jedan monitoring. Ovoga puta oktobarski. Junski je uspešno savladan, sledi još jedan za nekoliko sedmica i kako bi kontrolu UEFA dočekali spremni, crno-beli su morali da reaguju tako što su regulisali potraživanja prema osmorici fudbalera.
Izabrane vesti
Neki od njih su dugo bili u klubu, neki su se zadržali kratko i jedva da su im navijači zapamtili lice, neki se nisu proslavili igrački, ima i bivših kapitena, a svima im je zajednički imenitelj da su angažovani za vreme vladavine prethodnog rukovodstva koje je „zaboravilo“ da im reguliše plate, pa su aktuelni čelnici suočeni sa „kosturima koji iskaču iz ormara“.
Mozzart Sport saznaje kome je i koliko novca uplaćeno. U pitanju su Nikola Lakčević (68.421 evro), Marko Milovanović (51.000), Nikola Antić (35.000), Aleksandar Šćekić (150.000), Svetozar Marković (150.357), Marko Živković (156.916), Aranđel Stojković (85.950) i Aleksandar Filipović (107.750).
Zbirno 805.394 evra. Odoše kao da ih nije ni bilo.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
Od tog novca moglo je da se dovede makar jedno, a možda i dva kvalitetna pojačanja kad bi se platilo obeštećenje ili da se bar četvorici fudbalera iz aktuelnog kadra podmire primanja do kraja sezone.
Naravno, to je površno gledanje na stvarnost, jer je uprava Partizana zauzela drugačiji kurs i rešila da vraća nasleđene dugove, a to nikad nije prijatno.
I biće ih još, jer se novac duguje, na primer, Nihadu Mujakiću (85.000 evra) i Strahinji Pavloviću (284.000). Da ne bude zabune, svi navedeni, kao i prethodni i budući, novac su zaslužili, samo što su mnogi pokazali kako stvarno vole klub i bili su spremni, poput baš Pavlovića, da čekaju i potpisuju reprograme.
Isto će, verovatno, učiniti još jednom i Bibars Natho. Dug prema Izraelcu je ubedljivo najveći (1.200.000 evra), ali on nikad nije pravio problem i sva je prilika da neće ni sad, kad zna s kakvim se nedaćama suočava Partizan. Deo duga prema Nathu biće regulisan u narednim sedmicama, dok će deo ostati u vidu reprograma.