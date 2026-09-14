Zvezda je već pokazala sva svoja lica — i to je za nju dobro
Vreme čitanja: 3min | pon. 14.09.26. | 16:17
Predsezona ne služi za sakupljanje bodova nego za sakupljanje lekcija, a Zvezda je na Kipru u samo 48 sati dobila i potvrdu potencijala i šamar trežnjenja
"U dobru se ne ponesi, u zlu se ne ponizi". Kada bismo ovu narodnu mudrost prilagodili trenutnom trenutku u kom se nalazi KK Crvena zvezda, ona bi glasila: zbog dobre igre u pripremnoj utakmici ne upadaj u euforiju, zbog lošije - ne drami. Jer to je, ipak, samo predsezona...
I tome pripreme zapravo i služe - da se sve proba i da se vidi što više, i dobrog i lošeg. Baš zato je ubedljiv poraz od Arisa za Zvezdu i Ibona Navara bio izuzetno koristan, pogotovo što je stigao odmah nakon vrlo dobrog izdanja protiv Olimpijakosa i tesnog poraza u neizvesnoj završnici. Turnir u Nikoziji pokazao je da ekipa još nije mentalno spremna da zadrži isti nivo energije u razmaku od 48 sati, ali i da su uloge daleko od definisanih, a igrači još uvek u fazi adaptacije na sistem koji se još uvek instalira.
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Koncentacija je takođe bila nedopustivo loša, a izgubljenih 25 lopti je i više nego dobar primer da još puno toga mora da popravlja, da se dorađuje. Pisali smo već o problematici kontrole skoka i odbrane od pikenrola, i to i dalje stoji. Ali protiv Arisa je problem posebno bila odbrana u tranziciji, jer ona praktično nije ni postojala a žuto-crni iz Soluna su nebrojano puta imali autoput ka Zvezdinom košu nakon osvojene lopte, ondnosno greške crveno-belih. Na momente je Zvezda izgleda kao neki nižerazredni tim a Aris kao evroligaš, pa je pojedine sekvence bilo i mučno gledati.
KOME JE BIO POTREBAN ŠAMAR, A KOME TREBA POMOĆ?
U sportu se posle bolnih poraza često čuje ona poznata: "Trebao nam je ovaj šamar". I to zaista umesto fraze zna da bude lekovito. Ovaj debakl protiv Arisa može da posluži upravo kao otrežnjenje koje je ovom timu bilo neophodno, a utisak je da je sličnog stava posle meča bio i sam trener.
Za očekivati je da na veliki broj utakmica ovakve ili slične utakmice dođu i u sezoni, što zbog umora, što zbog putovanja, što zbog protivnika, što zbog pad(ova) forme. I to je neminovnost. Ali, jako je važno da se već sada, u predsezoni na tome radi, da se igračima na to ukazuje i da se radi na amortizaciji, kako bi se tokom sezone slične situacije i slični dani na parketu lakše prevazilazili. Uz to, ne smemo zaboraviti da i dalje traje proces navikavanja ekipe na novi sistem rotacija i podele minuta...
Iako Ibon Navaro čestim izmenama proba zaista sve i svašta, čini se da još nije ni blizu da pronađe kombinaciju za koegzistenciju i najbolji fit na bekovskim pozicijama. Petorke i "kompanjoni" se i dalje traže, a traže se i igrači koji mogu da igraju "iz bloka" što je važan deo Ibonove filozofije (za sada se tu najbolje snalazi David Kremer, delimično Džordan Nvora a vrlo loše Džered Batler). I upravo je Batler možda trenutno i najveći Navarov problem, a za navijače Crvene zvezde najveće razočaranje.
Njegova energija i govor tela bili su takvi kao da poručuju da ga ove utakmice ne zanimaju previše jer se ne boduju, pa je izgledalo kao da se odlučio daigra neku neobaveznu košarku. S druge strane, može se govoriti i o njegovoj nemoći na terenu kada se suočava sa pritiskom i targetiranjem od stane protivničkih odbrana, pre svega bekova i da mu to nikako ne prija, te da ne zna kako da se vadi iz tog vrtloga kada u njega upadne. I za njega i za Zvezdu bilo bi znatno bolje da je u pitanju ovaj prvi, voljni momenat, jer se on daleko lakše koriguje.
Ako je suditi po izjavama španskog stručnjaka nakon Nikozije, on je svestan situacije, ali emituje strpljenje. Navaro veruje da je Batleru potrebna pomoć da uhvati ritam sistema, ali i podrška da prevaziđe trenutno stanje kojim ni sam Amerikanac, kako prenosi trener, nije zadovoljan. A sama svest o problemu uvek je prvi i najvažniji korak ka njegovom rešavanju...