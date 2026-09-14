Zvezda je već pokazala sva svoja lica — i to je za nju dobro

Koncentacija je takođe bila nedopustivo loša, a izgubljenih 25 lopti je i više nego dobar primer da još puno toga mora da popravlja, da se dorađuje. Pisali smo već o problematici kontrole skoka i odbrane od pikenrola, i to i dalje stoji. Ali protiv Arisa je problem posebno bila odbrana u tranziciji, jer ona praktično nije ni postojala a žuto-crni iz Soluna su nebrojano puta imali autoput ka Zvezdinom košu nakon osvojene lopte, ondnosno greške crveno-belih. Na momente je Zvezda izgleda kao neki nižerazredni tim a Aris kao evroligaš, pa je pojedine sekvence bilo i mučno gledati.

KOME JE BIO POTREBAN ŠAMAR, A KOME TREBA POMOĆ?

U sportu se posle bolnih poraza često čuje ona poznata: "Trebao nam je ovaj šamar". I to zaista umesto fraze zna da bude lekovito. Ovaj debakl protiv Arisa može da posluži upravo kao otrežnjenje koje je ovom timu bilo neophodno, a utisak je da je sličnog stava posle meča bio i sam trener.

Za očekivati je da na veliki broj utakmica ovakve ili slične utakmice dođu i u sezoni, što zbog umora, što zbog putovanja, što zbog protivnika, što zbog pad(ova) forme. I to je neminovnost. Ali, jako je važno da se već sada, u predsezoni na tome radi, da se igračima na to ukazuje i da se radi na amortizaciji, kako bi se tokom sezone slične situacije i slični dani na parketu lakše prevazilazili. Uz to, ne smemo zaboraviti da i dalje traje proces navikavanja ekipe na novi sistem rotacija i podele minuta...