Povrede kao da nije ni bilo, Alkaras leti na US Openu

Šampion igra baš onako kao američka publika priželjkuje, krči put i približava se novoj završnici. Vole u njoj da vide velika imena, da dobiju spektakl, a Karlos Alkaras je spreman da ga ponudi. Leti po betonskoj podlozi u Njujorku, na četir meča izgubio je tek jedan set.

Portugalski teniser Haime Farija jedini mu je barem malo otežao. Ostali nisu ni toliko. Tomi Pol prošao je kao Roman Safijulin i Đibing Vu u ranijoj fazi turnira. Branilac krune ga je bez po muke prošao i ušao u četvrtrfinale US Opena, iskoristio je duel sa Amerikancem tek da još malo podigne radnu temperaturu i spremi se za ozbiljnije izazove...

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Naredni bi stvarno mogao da odgonetne na kakvom je nivou, koliko dobro igra i koliko je do sada bilo do protivnika. Jer, rival španskom teniseru u četvrtfinalu četvrtog grend slema sezone biće Stefanos Cicipas ili Ben Šelton.

Karlos Alkaras bi tu već mogao da se preznoji, Tomi Pol je minimalno kapljica izbacio iz njega. Zadržao ga je na terenu nepuna dva i po sata, a samo u drugom setu uspeo je da ga minimalno uzdrma. Na brejk mu je odgovorio brejkom, ali je onda opet izgubio servis. U prvom i trećem setu nije bio kadar da kreira niti malu dramu...