Amorim: Milan nije zaslužio da pobedi, a ni Juve da izgubi... Spaleti: Držaću se Kolo Muanija

Derbi je završen 1:1, a po oceni Rubena Amorima tako je i najpravičnije. „Nismo zaslužili da pobedimo. Ako bih bio još iskreniji, ili precizniji – Juventus nije zaslužio da izgubi“ , priznao je Ruben Amorim i nastavio: „Pokušali smo da igramo svoju igru, ali nismo bili dobri sa loptom. Imali smo trenutke kada smo kontrolisali igru u prvom poluvremenu, ali smo počeli da gubimo mnogo lopti, nismo igrali dobro. Ipak, radimo zajedno tek dva meseca. Moramo bolje, ali nam je potrebno vreme, ovo je bila teška utakmica za nas“.

Veliki broj izgubljenih lopti je on što brine portugalskog trenera.

„Imamo individualni kvalitet, ali najprostije stvari su i najvažnije – način na koji primamo i dodajemo loptu, osnove fudbala... Danas nismo bili dobri. Imam utisak da se mučimo kada nemamo loptu. Kada je Juve uveo dosta napadača, dobro smo se branili, ali smo više patili kada bismo izgubili loptu i kada su oni imali kontranapade“.

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Od nekih stvari u igri, uprkos svem,u, ne namerava da odstupi...

„Nećemo menjati način na koji igramo, jer znamo da će u nekim utakmicama ići dobro, a u nekim neće, ali najvažnije je da se borimo i da pokušavamo da pobedimo. Mogli smo danas da pobedimo, ali opet, ni Juventus nije zaslužio da izgubi“, podvukao je Ruben Amorim.

Na kraju je od trenera Milana mogao da bude zadovoljniji Lučano Spaleti, jer se njegov tim iščupao iz nezavidne pozicije.

„Udareni su temelji, sada sve treba da nadogradimo. Pružili smo dobru igru. Juventus ih je konstantno pritiskao i pokušavao da podigne tempo igre čak i pri rezultatu 0:0. Imali smo prave namere, ali očigledno moramo da poboljšamo odluke koje donosimo. Ne možete čekati da budete „pozvani“, morate da izađete i „za vrat“ da ščepate utakmicu“, poručio je Lučano Spaleti i dodao:

„Milan je sjajan tim, od toga ne može da se pobegne. Mi možemo da postanemo sjajan tim, što smo danas ponovo pokazali, tako da imam veru i zahvaljujem igračima na onome što su prikazali“.

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Često su igrači Juventusa centrirali, gađali su Randala Kolo Muanija, ali nije bio pretnja po Milanov gol. Muči se po povratku u klub, nema učinak – i dalje je bez pogotka. Ali, iako je stigao Nik Voltemade, držaće se Lučano Spaleti francuskog napadača...

Stao je u odbranu Ranadala Kolo Muanija posle njegove nove neubedljive partije u Seriji A.

„Ne znam da li je to problem, ali Nik Voltemade ima tu sposobnost u šesnaestercu, tako da on može biti neko koga ćemo gađati. Što se tiče Kolo Muanija, ostaću na ovom putu i videti na kraju gde nas on vodi. Biram Kolo Muanija kao napadača i držaću se njega do kraja sezone. Kada stignemo tamo, videćemo gde smo“, zaključio je Lučano Spaleti.