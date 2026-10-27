Gde mu nađe to "dva": Barselona kažnjena sa 602 evra zbog slučaja "Hulijan Alvarez"
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Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 18:16
Sličan presedan desio se leta 2019. godine u slučaju Antoana Grizmana i Barsa platila kaznu od - 300 evra
Ne zna se da li je smešno ili bizarno, ali svakako je čudno. Sapunica oko prelaska Hulijana Alvareza u Barselonu bila je aktuelna čitavo leto i dopla je do toga da protiv kluba iz Katalonije bude pokrenut vanredni postupak. Atletiko Msrid je prijavio Barsz zbog navodnog stupanja u kontakt sa igračem koji je pod važećim ugovorom. FIFA nije mogla da otvori ovaj postupak jer, kako su reklu, nemaju nadležnost u ovom slučaju. Na kraju, kazna koju će Barsa platiti iznosi - 602 evra.
Što bi rekao Žika Todorović u seriji Vratiće se rode - "gde mu nađe to dva". Elem, Atletiko se u čitavoj situaciji pozvao na aktuelni Pravilnik o takmičenju u kom se navodi: „Klub koji želi da angažuje profesionalnog fudbalera dužan je da pre početka pregovora sa njim o tome pismeno obavesti klub za koji je igrač trenutno registrovan".
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Postupak je okončan novčanom kaznom koja se odnosi na „neispunjavanje naređenja, uputstava, odluka ili formalnih obaveza”. Posle svega što se dešavalo, Hulijan se pokajao i izivinio navijačima, prethodno je trajao medijski rat u kojem je uprava Atletika poručivala da Barsa nema novca da dovede Argentinca uprkos tome što je otvoreno zagovarao odlazak na Nou Kamp.
Sličan presedan desio se leta 2019. godine. U glavnoj ulozi našli su se opet Atletiko i Barsa. Predmet sporenja postao je Antoan Grizman. Jorgandžije su prijavile Barselonu FS Španije zbog potpisivanja predugovora sa francuskim fudbalerom. Zbog toga, Barsa je platila simboličnu kaznu od 300 evra.