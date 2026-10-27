Gde mu nađe to "dva": Barselona kažnjena sa 602 evra zbog slučaja "Hulijan Alvarez"

Ne zna se da li je smešno ili bizarno, ali svakako je čudno. Sapunica oko prelaska Hulijana Alvareza u Barselonu bila je aktuelna čitavo leto i dopla je do toga da protiv kluba iz Katalonije bude pokrenut vanredni postupak. Atletiko Msrid je prijavio Barsz zbog navodnog stupanja u kontakt sa igračem koji je pod važećim ugovorom. FIFA nije mogla da otvori ovaj postupak jer, kako su reklu, nemaju nadležnost u ovom slučaju. Na kraju, kazna koju će Barsa platiti iznosi - 602 evra.

Što bi rekao Žika Todorović u seriji Vratiće se rode - "gde mu nađe to dva". Elem, Atletiko se u čitavoj situaciji pozvao na aktuelni Pravilnik o takmičenju u kom se navodi: „Klub koji želi da angažuje profesionalnog fudbalera dužan je da pre početka pregovora sa njim o tome pismeno obavesti klub za koji je igrač trenutno registrovan".