Tadić: Dešavale se čudne stvari, mogli smo bolje da reagujemo kod drugog gola

Najstariji igrač u srpskoj reprezentaciji opisao je i kako se osećao na povratku u nacionalni tim.

"Super se osećam. Uvek volim da igram ovde na stadionu i naravno za reprezentaciju, tako da je uvek lepo igrati. Radimo sa fenomenalnom reprezentacijom, to su sjajni ljudi, tako da je sve jako dobro. Treba samo da iskoristimo ovu utakmicu u najboljem mogućem smislu, da nas nauči da budemo bolji, da gledamo s pozitivne strane i idemo dalje. Promenile su se neke stvari. Malo su drugačiji igrači. Imamo neke debitante novije generacije, tako da je ovo za nekoliko igrača koji su nastupili prvi put jedna dobra škola. Treba samo uzeti pozitivne stvari i ići napred".

Kapiten smatra i da je bilo pozitivnih stvari.

"Mislim da smo delovali kao ekipa. Naravno, bilo je momenata gde smo im previše prepustili inicijativu, ali imali smo dobre trenutke u igri, delovali smo složno i borili se jedni za druge. Naravno, i druge reprezentacije imaju kvalitet, fudbal je stvar individualnih grešaka i nedostataka. Bilo je dosta pozitivnih stvari, ali i negativnih. Te negativne treba da pretvorimo u pozitivne i idemo dalje", jasan je bio Tadić.

Pored Tadića, novinarima se obratio i Filip Kostić.

"Dobro smo otvorili utakmicu. Kad smo poveli, mislio sam da ih imamo, ali smo u nekim trenucima dobro stajali, dok smo u nekim trenucima timu dali previše prostora za igru. Imamo još utakmica da odigramo. Svi igraju danas, tako da je bilo dosta pozitivnih stvari pored onih negativnih. Ono pozitivno treba zadržati, negativne ispraviti i idemo dalje. U nedelju nas čeka još jedna teška utakmica protiv veoma jake ekipe. Moramo bolje, moramo da zadržimo sve što je bilo pozitivno", rekao je Kostić.

Prokomentarisao je i povratak Tadića u reprezentaciju.

"Velika je stvar što se vratio. Odmah je pokazao koliko će biti važan. Vratio se jedan od najboljih igrača i to treba poštovati. Sve je lakše kad je on tu", smatra Kostić.