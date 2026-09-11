Još jedna ostavka u Skupštini Partizana

Nogu je povukao Predrag Mijatović, a za njim su krenuli i oni koji su ga podržavali dok je bio potpredsednik Partizana. Nakon što je legendarni as podneo ostavku na mesto u Skupštini crno-belih, usledile su još tri.

Treća je stigla danas, a podneo je nekada čuveni atletičar Dragan Životić, javlja Kurir. Pre njega isti potez napravili su bivši fudbaleri Partizana Vujadin Stanojković i Branko Brnović.