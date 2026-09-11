Još jedna ostavka u Skupštini Partizana
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Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 15:19
Povukao se Dragan Životić
Nogu je povukao Predrag Mijatović, a za njim su krenuli i oni koji su ga podržavali dok je bio potpredsednik Partizana. Nakon što je legendarni as podneo ostavku na mesto u Skupštini crno-belih, usledile su još tri.
Treća je stigla danas, a podneo je nekada čuveni atletičar Dragan Životić, javlja Kurir. Pre njega isti potez napravili su bivši fudbaleri Partizana Vujadin Stanojković i Branko Brnović.
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Skupština Partizana bi trebalo da se održi do kraja septembra, prema ranijim najavama aktuelnog rukovodstva, koje je bacilo rukavicu u lice svima koji bi da preuzmu vođenje crno-belih. Ipak, Rasim Ljajić, Danko Lazović i ekipa dobili su otvorenu podršku navijača sa južne tribine, pa se čini da istinske opozicije, koja bi došla na Skupštinu sa namerom da preuzme klub – neće biti.
Izgleda da neće biti ni glasova nezadovoljstva, pošto su Mijatović i trojica ljudi koji su ga podržavali odlučili da ne budu više deo tog najvišeg klupskog tela.