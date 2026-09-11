Mikele, da ne ideš malo predaleko? Arteta priznao da je minirao pripreme Arsenala

A, Mikel Arteta je od ovih letnjih priprema Arsenala definitivno otišao korak dalje. Čovek je otvoreno priznao da je sabotirao sopstvenu ekipu, sa namerom da je spremi za kojekakve nedaće koje bi mogle da se dogode tokom sezone!? Ali, to nisu nedaće na terenu, na primer, kako se braniti sa igračem manje. Ne, Arteta se bavio vanfudbalskim stvarima, kreirao veštačku realnost, da bi, kako je rekao, pripremio svoje igrače i za takve stresne situacije. Koje se, možda, nikada ne dogode.

I sve je to španski strateg ispričao u intervjuu za Telegraf.

„Probao sam da kreiram neke situacije tokom priprema, tako da bi igrači bili spremni za njih, ako bi se dogodile. Na primer, ako kasnimo na utakmicu, dođemo vrlo kasno ili promenimo neku rutinu na koju su se igrači navikli. Jer, može da se desi da propustimo let, da nam kasni voz, da je velika gužva u saobraćaju. I onda ne želim da igrače, a i ne samo igrače, nego i stručni štab, hvata panika. Tako da, kada se takve stvari dogode, biće spremni“, pričao je Arteta.

Nastavio je Španac da objašnjava dalje ovaj čudnovati metod.

„Ili, recimo, imamo dva-tri sata do leta. Hajde da vidimo kako da ih iskoristimo. Da igramo nešto zajedno, provedemo vreme zajedno, da spavamo... Iskoristi ih kako god, samo nemoj posle da se žališ i da to koristiš kao izgovor, jer to neće nikome pomoći“.

Ispričao je Arteta šta je tačno radio tokom priprema.

„Organizovao sam da kasne obroci, odlagao dolazak prevoza, birao drugačije rute putovanja. Onda, pojačavali smo temperaturu u svlačionici, radili brojne stvari kako bi igračima činili situaciju težom, izazovnijom. Bilo je i manje stolova za masažu. Radili smo takve stvari, jer moramo da se adaptiramo na različite situacije. Želeli smo da ih predvidimo i da kreiramo u njima najbolje moguće uslove za nas. Mislim da je jako bitno kada se izbegnu takvi elementi iznenađenja ili stresa na dan utakmice“, objasnio je Mikel Arteta.