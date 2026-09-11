Rekord za prepričavanje i novu zlatnu stranicu Reksama

To je nešto sa čime se Reksam nikada nije susretao...

Pisali smo već više puta o neverovatnom uzletu ovog malog kluba iz istoimenog gradića u Velsu. Zvanično, to je treći najstariji profesionalni klub na svetu, a baš taj podatak je privukao pre nekoliko godina američke investitore Roba Makelhenija i Rajana Rejnoldsa da ulože sredstva i energiju u klub. Počelo je kao šala, hobi, ali Reksam je iz sezone u sezonu rastao, od šestog ranga u kratkom periodu stigao do drugog i već sada se Amerikancima uložen novac višestruko vratio.

21.00: (1,60) Vest Hem (4,00) Reksam (5,70)

Prvi put klub koji igra na stadionu kapaciteta 10.771 mesta ima priliku da igra sa najjačim engleskim ekipama. Vest Hem, koji je prošle sezone ispao iz Premijer lige, i pored toga pripada kremu.

“Otkad je u junu izašao raspored za novu sezonu, ovo je utakmica kojoj smo se svi u klubu najviše radovali. Fantastična arena, čuveni stadion na kojem su se održale Olimpijske igre 2012. godine. Biće rasprodat, što nas čini ponosnim što smo deo toga. Jednom sam vodio tamo Bolton u kupu, poseban je osećaj kada ste okruženi atletskom stazom. Razumem zašto se igrači toliko raduju što će igrati tamo”, kazao je trener Reksama Fil Parkinson.

Interesantno, njegova ekipa je u seriji od osam utakmica u Londonu na kojima je neporažena. Poslednji poraz doživela je u maju 2022. godine u finalu FA trofeja (kup niželigaških ekipa), kada je na Vembliju bio bolji Bromli sa 0:1. Posle toga usledila je serija, a poslednji londonski klub koji je pao pod Reksamom u prestonici Ujedinjenog Kraljevstva bio je Milvol (0:3) pre devet dana.

“To je podatak na koji smo ponosni. Uživamo u našim putovanjima u London. Prošle sezone smo pobedili Kvins Park Rendžers i Čarlton. Naši navijači koji pođu sa nama uživaće u veoma posebnoj večeri, prvi put igramo pred više od 60.000 navijača”, istakao je Parkinson.

Vest Hem je prvi favorit za povratak u Premijer ligu i to je serijom od tri pobede u prethodna tri kola i dokazao. Sada su Čekićari drugi na tabeli sa 11 poena, dva manje od Vest Bromvič Albiona. Reksam je pak sakupio sedam bodova iz šest utakmica. Nalazi se na sredini tabele, ali može da se pohvali time da ima samo jedan poraz. Cilj Velšana je da kroz tvrdu, taktičku igru dođu do neke od prvih osam pozicija i plasiraju se u plej-of. A, tamo je sve moguće, pa i promocija u Premijer ligu... Samim tim i gostovanja na Old Trafordu (kapacitet 74.158), Totenhemovom stadionu (62.850), Enfildu (61.276), Etihadu (61.038), Emirejtsu (60.704)...

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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ČEMPIONŠIP – 7. KOLO

Petak

21.00: (1,60) Vest Hem (4,00) Reksam (5,70)

Subota

13.30: (2,60) Bolton (3,40) Kardif (2,70)

13.30: (3,30) Derbi (3,40) Birmingem (2,20)

13.30: (2,10) VBA (3,45) KPR (3,50)

16.00: (2,85) Blekbern (3,35) Milvol (2,50)

16.00: (2,85) Čarlton (3,20) Portsmut (2,55)

16.00: (1,90) Midlzbro (3,60) Norič (3,60)

16.00: (2,30) Preston (3,40) Linkoln (3,10)

16.00: (1,70) Sautempton (3,90) Bristol Siti (4,90)

16.00: (2,20) Svonsi (3,60) Barnli (3,60)

16.00: (2,30) Votford (3,40) Stouk (3,10)

***Kvote su podložne promenama