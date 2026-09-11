Novi projekat Anderlehta – iz kadeta direktno u prvi tim

Kalondži je naredni projekat briselskog velikana. Neko ko je projektovan da popuni kopačke Marka Kane (24) kada on, neminovno, napusti ljubičaste. Moglo je da se desi to već ovog leta, ali povrede nekih drugih fudbalera u veznom redu odložile su Kanin odlazak barem za šest meseci.

Anderleht je klub koji voli da istrpi mlade fudbalere. Nekad mu se to isplati, kao u slučaju Nejtana de Kata, kojeg je ovog leta prodao Hofenhajmu za 18.500.000 evra, nekad baš i ne pa mu se desi Jari Versheren (istekao ugovor na leto, na kraju završio u Sampdoriji).

20.45: (4,00) Mehelen (3,60) Anderleht (1,90)

Trenutno najtrofejniji belgijski klub ima dva mlada fudbalera koje neguje i vodi posebnog računa o njima, srpskog napadača Mihajla Cvetkovića (19) i ofanzivnog vezistu Marija Strejkensa (21). Generalno, to su jedina dvojica fudbalera koji bi u perspektivi mogli da donesu Anderlehtu ogroman profit.

A posle njih će doći Kalondži...

Ove sezone nije u planu da ga trener Viktor Bruno previše troši u mečevima belgijskog prvenstva. Pitanje je da li će uopšte tinejdžer biti među putnicima za suret sa Mehelenom (petak, 20.45 časova). Kalondži će samo trenirati sa prvim timom i ponekad uskakati na klupu, dok je u planu da minutažu i iskustvo gradi kroz utakmice B tima u drugom rangu.

Uostalo, tako je i Cvetković igrao u početku po dolasku iz Čukaričkog...

Za Kalondžija belgijski mediji kažu da je netipičan fudbaler za igrača na poziciji defanzivnog veziste. Nije alibi igrač, koji dodaje loptu prvom do sebe, već voli da je povuče unapred i organizuje napad. Krase ga fizički kvaliteti, sposobnost da se ponavlja i puno pretrči, kao i raznovrsnost da odgovori na različite zahteve u veznom redu. Kako stvari stoje, nećemo morati da čekamo još dugo da bismo u kontinuitetu gledali kadetskog reprezentativca Belgije u ljubičastom dresu.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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BELGIJA 1 – 6. KOLO

Petak

20.45: (4,00) Mehelen (3,60) Anderleht (1,90)

Subota

16.00: (3,25) Beveren (3,60) Sint Trojden (2,15)

18.15: (2,45) Vesterlo (3,50) Standard Lijež (2,80)

20.45: (2,75) Leven (3,45) Serkl Briž (2,50)

20.45: (1,20) Union Sen Žiloaz (6,75) Lomel (14,0)

Nedelja

13.30: (1,28) Klub Briž (6,00) Antverpen (9,50)

16.00: (2,00) Genk (3,50) Gent (3,70)

18.30: (2,55) Zulte (3,35) Šarlroa (2,75)

19.15: (2,40) La Luvjer (3,40) Kortrajk (2,95)

***Kvote su podložne promenama