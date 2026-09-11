Ajaks i Fajenord nisu pretnja Filipsovcima, ali jeste AZ

Novi cilj je Liga šampiona. Teško će da pomrsi račune dominantnom PSV-u, ali evropska elita je ostvariv cilj, s obzirom na skromne sastave Ajaksa i Fajenorda. AZ, kao i većina klubova u zemlji Beneluksa, prinuđena je svake godine da prodaje najbolje fudbaler. Ovog leta čak 29.000.000 evra je ovog leta prihodovano od transfera Troja Perota u Betis (čovek odluke protiv Reala) i Svena Majnansa koji je pojačao upravo PSV Ajndhoven.

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Na početku sezone razgoropadilo se levo krilo Ro Zangelo Dal, 22-godišnji igrač poreklom iz Kurasaa. Postigao je četiri pogotka ove sezone. Rođen je u Amsterdamu, formirao se kao igrač u AZ Alkmaru, igrao za mlađe kategorije, a sad je eksplodirao u Erediviziji. U proteklom šampionatu Holandije je postigao samo jedan gol na 24 utakmice, a sada je konstantan i najavio je da će biti sledeća velika prodaja kluba sa severa zemlje.

20.00: (1,13) AZ Alkmar (9,00) Vilem Drugi (17,0)

Lider Eredivizije ne bi trebalo da ima težak posao večeras (20.00) kada gostuje Vilem Drugi, tim iz Tilburga koji je sakupio samo bod. Na dve utakmice pred svojim navijačima sedam golova su dali fudbaleri Alkmara, pa ne bi trebalo da bude problema za novu trojku i ostanak na čelu Eredivizije.

EREDIVIZIJA – 6. KOLO

Petak

20.00: (1,13) AZ Alkmar (9,00) Vilem Drugi (17,0)

Subota

16.30: (1,20) Tvente (7,25) ADO Den Hag (12,0)

18.45: (2,30) Go Ahed Igls (3,60) Groningen (2,95)

20.00: (6,25) Fortuna Sitard (4,60) Ajaks (1,48)

21.00: (1,65) Herenven (4,00) Telstar (5,10)

21.00: (5,20) Kambur (4,10) NEC Najmehen (1,55)

Nedelja

12.15: (2,20) Ekscelzior (3,70) Utreht (2,85)

14.30: (1,17) PSV (8,00) Sparta Roterdam (14,0)

16.45: (6,00) Zvole (5,00) Fajenord (1,45)

***kvote su podložne promenama