Vri na Velodromu – Ženesio: Plasman u Ligu šampiona deluje utopijski
Vreme čitanja: 3min | pet. 11.09.26. | 14:20
Dva poraza u nizu uznemirila duhove u Marselju, a ovog petka (20.45) teško gostovanje Renu u Bretanji u prvom meču četvrtog kola Lige 1
Uzavreo jug Francuske, pogotovo u epicentu tog dela zemlje, u Marselju, na Velodromu. Olimpik je u krizi, nema novca, pojačanja su skromna, ambicije nejasne. Prva zvezda tima prošle sezone, Mejson Grinvud, otišla je u Fenerbahče. Plan je bio da se proda i krilni napadač Igor Paišao, prošlogodišnje pojačanje iz Fajenorda. Na kraju, trener Bruno Ženesio može da se raduje ostanku važnog šrafa.
Pobeda nad Strazburom na startu Lige 1 od 4:0 unela je optimizam na Velodromu, ali su usledila prizemljenja, dva poraza, prvo od Monaka (0:2) u Kneževini, a onda i onaj bolniji od Pariza (2:3) pre nedelju dana pred svojim navijačima. Jasno je da su ambicije skromne, a armija navijača želi uvek bar Ligu šampiona. O priči o trofejima je iluzorno govoriti.
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Svestan je toga i prošlosezonski trener Lila, koji je ovog leta seo na uzavrelu klupu nekadašnjeg šampiona Evrope. Raspored je nemilosrdan, ovog petka (20.45) gostuje se u Bretanji odličnom Renu. Odahnuo je iskusni trener što je prelazni rok završen, pa će do 20. decembra da ima malo mira – isti tim, bez priče oko odlazaka i dolazaka.
“Sada ćemo imati malo mira, tri meseca ćemo moći mirno da radimo”, rekao je Ženesio.
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Igor Paišao je u konkurenciji za tim u Renu.
„Bio je jedan od veoma važnih igrača koje sam želeo da zadržim. Bilo je i drugih, ali sa njim je bilo neizvesno do samog kraja. Ono što je važno je talenat. Potreban vam je da biste postigli rezultate. Bilo je važno zadržati igrača poput Igora. U tom delu tima nemamo mnogo igrača. Mladi će imati veoma važnu ulogu jer ne možemo celu sezonu da igramo sa tri napadača, plus Farisom i Nilom. Igor je normalno trenirao, nema problema”.
20.45: (2,05) Ren (3,60) Marselj (3,50) MR
Ambicije Marselja su skromnije nego prethodne sezone, kada se jurila Liga šampiona. Sada elita izgleda iz ove perspektive teško dostižna za prvaka Evrope iz 1993. godine.
“Pričati o Ligi šampiona bilo bi neodgovorno za mene danas, a to bi bilo laganje pre svega naših navijača, aloi i ljudi koji poznaju fudbal. Mi smo Olimpik, moramo biti ambiciozni. Moj cilj je da imamo doslednost u igri. Ako je to slučaj, postići ćemo rezultate. Fudbal je toliko nepredvidiv da se stvari ne mogu predvideti. Postavljanje ciljeva koji mogu delovati utopijski ne bi bilo razumno od mene. Više volim da budem oprezan, da govorim stvari onako kako mislim”, zaključio je Ženesio.
FRANCUSKA 1 – 4. KOLO
Petak
20.45: (2,05) Ren (3,60) Marselj (3,50) MR
Subota
17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Monako (2,15) MR
20.45: (2,60) Okser (3,30) Nica (2,75) MR
20.45: (2,60) Avr (3,25) Anže (2,80) MR
20.45: (2,75) Pariz (3,35) Lion (2,55) MR
20.45: (2,60) Lorijan (3,30) Tuluz (2,75) MR
Nedelja
15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR
17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR
20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR
***kvote su podložne promenama