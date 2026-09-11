Vri na Velodromu – Ženesio: Plasman u Ligu šampiona deluje utopijski

Svestan je toga i prošlosezonski trener Lila, koji je ovog leta seo na uzavrelu klupu nekadašnjeg šampiona Evrope. Raspored je nemilosrdan, ovog petka (20.45) gostuje se u Bretanji odličnom Renu. Odahnuo je iskusni trener što je prelazni rok završen, pa će do 20. decembra da ima malo mira – isti tim, bez priče oko odlazaka i dolazaka.

“Sada ćemo imati malo mira, tri meseca ćemo moći mirno da radimo”, rekao je Ženesio.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

Igor Paišao je u konkurenciji za tim u Renu.

„Bio je jedan od veoma važnih igrača koje sam želeo da zadržim. Bilo je i drugih, ali sa njim je bilo neizvesno do samog kraja. Ono što je važno je talenat. Potreban vam je da biste postigli rezultate. Bilo je važno zadržati igrača poput Igora. U tom delu tima nemamo mnogo igrača. Mladi će imati veoma važnu ulogu jer ne možemo celu sezonu da igramo sa tri napadača, plus Farisom i Nilom. Igor je normalno trenirao, nema problema”.

20.45: (2,05) Ren (3,60) Marselj (3,50) MR

Ambicije Marselja su skromnije nego prethodne sezone, kada se jurila Liga šampiona. Sada elita izgleda iz ove perspektive teško dostižna za prvaka Evrope iz 1993. godine.

“Pričati o Ligi šampiona bilo bi neodgovorno za mene danas, a to bi bilo laganje pre svega naših navijača, aloi i ljudi koji poznaju fudbal. Mi smo Olimpik, moramo biti ambiciozni. Moj cilj je da imamo doslednost u igri. Ako je to slučaj, postići ćemo rezultate. Fudbal je toliko nepredvidiv da se stvari ne mogu predvideti. Postavljanje ciljeva koji mogu delovati utopijski ne bi bilo razumno od mene. Više volim da budem oprezan, da govorim stvari onako kako mislim”, zaključio je Ženesio.

FRANCUSKA 1 – 4. KOLO

Petak

20.45: (2,05) Ren (3,60) Marselj (3,50) MR

Subota

17.15: (3,30) Strazbur (3,50) Monako (2,15) MR

20.45: (2,60) Okser (3,30) Nica (2,75) MR

20.45: (2,60) Avr (3,25) Anže (2,80) MR

20.45: (2,75) Pariz (3,35) Lion (2,55) MR

20.45: (2,60) Lorijan (3,30) Tuluz (2,75) MR

Nedelja

15.00: (1,40) Lil (4,70) Troa (8,00) MR

17.15: (4,80) Le Man (4,20) Lans (1,65) MR

20.45: (10,0) Brest (6,50) PSŽ (1,25) MR

***kvote su podložne promenama