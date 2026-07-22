Jake reči Vošinog bivšeg igrača: Superliga na nivou Farskih Ostrva i Malte, Ajaks nema čega da se plaši

Drugi put u razmaku od dve godine Vojvodina i Ajaks će ukrstiti koplja. Tada u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ovog puta u doigravanju za grupnu fazu Lige konferencije. I mada je novosadski klub ovog leta kao nikada ranije uložio u pojačanja i ambiciozno dočekao evropsku odiseju, njen bivši igrač Radoslav Samardžić ne očekuje previše od ekipe Miroslava Tanjge.

Nekadašnji napadač Vojvodine, ali i nekoliko holandskih klubova među kojima je Fajenord, u razgovoru za holandski Voetbal International rekao je da novosadska Stara dama ne bi trebalo da predstavlja opasnost po holandskog velikana.

“Ajaks zaista nema čega da se plaši. Vojvodina daje sve od sebe da nešto postigne, ali ako svake nedelje igrate na tako niskom nivou, to postaje teško”, prenosi VI Samardžićeve reči.