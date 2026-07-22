Jake reči Vošinog bivšeg igrača: Superliga na nivou Farskih Ostrva i Malte, Ajaks nema čega da se plaši
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 21:26
"Vojvodina daje sve od sebe da nešto postigne, ali ako svake nedelje igrate na tako niskom nivou, to postaje teško", kaže Radoslav Samardžić
Drugi put u razmaku od dve godine Vojvodina i Ajaks će ukrstiti koplja. Tada u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ovog puta u doigravanju za grupnu fazu Lige konferencije. I mada je novosadski klub ovog leta kao nikada ranije uložio u pojačanja i ambiciozno dočekao evropsku odiseju, njen bivši igrač Radoslav Samardžić ne očekuje previše od ekipe Miroslava Tanjge.
Nekadašnji napadač Vojvodine, ali i nekoliko holandskih klubova među kojima je Fajenord, u razgovoru za holandski Voetbal International rekao je da novosadska Stara dama ne bi trebalo da predstavlja opasnost po holandskog velikana.
“Ajaks zaista nema čega da se plaši. Vojvodina daje sve od sebe da nešto postigne, ali ako svake nedelje igrate na tako niskom nivou, to postaje teško”, prenosi VI Samardžićeve reči.
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Bivši centarfor koji je u Erediviziji na 158 utakmica zabeležio 40 golova i 27 asistencija, uverava da je kvalitet Mozzart Bet Superlige opao otkako su se Ajaks i Vojvodina prošli put sastali.
“Superliga je pala na nivo Farskih Ostrva, Malte i Islanda. To su danas jednostavno teške utakmice za srpske klubove. Čak i kada je ulaz besplatan, navijači ne dolaze. Ljudi bi radije sedeli u kladionici sa desetinama televizora nego na stadionu. To je veliki problem”.
Samardžić je bio na stadionu tokom prethodnog susreta dva kluba na Johan Krojf Areni, kada je Branko van den Bomen postigao je jedini gol na utakmici u 86. minutu.
“Ne znam ko je bio gori“, priseća se Samardžić."Klub poput Dinama iz Zagreba pobedio bi sa dva ili tri gola razlike; Vojvodina to nije uspela”, zaključio je 56-godišnjak.