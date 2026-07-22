Tanjga pred Ajaks: Verujem u Crnomarkovića i Sinišu; da li je Tramp zvao da se poništi karton?
Vreme čitanja: 7min | sre. 22.07.26. | 22:17
„Ja ne znam ni kako se zovu klubovi protiv kojih igraju Zvezda i Partizan u Evropi, a naš protivnik je potrošio 30 milona na pojalanja“, ističe Vošin šef struke
Iako su šanse da Vojvodina na jesen kroči na međunarodnu scenu tanke, one ipak postoje. Moraće Lale svoj put do Evrope da krče preko Ajaksa iz Amsterdama, a prvi meč je na programu već u četvrtak na Karađorđu (20.00, TV Arena Premium 1).
Uzbuđenje pred gostovanje Kopljanika je veliko, očekivanja možda i nisu toliko visoka, ali i sam šef struke Novosađana Miroslav Tanjga, pokušao je na konferenciji za medije da spusti tenziju u javnosti i zamolio navijače Stare dame da ipak pristupe ovom dvomeču sa dozom objektivnosti. Iako i on sam veruje da njegov tim nije bez šanse u duelu sa holandskim gigantom.
„Pred ove evropske mečeve moramo da širimo optimizam. Ja sam optimista što se tiče sutrašnje utakmice. Njega baziram na utakmici sa OFK Beogradom gde smo pokazali da imamo karakter. Ali ovde se ne radi o karakteru, već kvalitetu, veličini tima, veličini samog kluba. I Ajaks i Ferencvaroš su ozbiljni protivnici sa iskustvom u Evropu. Tu potcenjivanju nema. Kao što ne potcenjujemo ni sami sebe, ne smemo ni protivnika. Da pričamo o Ajaksu trebalo bi nam više vremena nego što traje ova konferencija“, rekao je trener Vojvodine i potom prokomentarisao prethodni period Kopljanika.
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„Da li na žalost ili na sreću, nisu blistali poslednjih par godina i nisu uzeli titule koje se od njih očekuju. Oni su dali gas u ovom prelaznom roku i potrošli nekih 30 miliona na nove igrače. Jasno je da žele da okupe šampionsku ekipu. S druge strane istorijski prelazni rok je bio i u Vojvodini. Videćemo čiji su milioni veći, naši ili njihovi, jer se svakako drugačije vrednuju.“
Obećao je šef Lala navijačima da im njegovi izabranici neće ostati dužni za ukazanu podršku.
„Mogućnost postoji da se prođe dalje, želja takođe. Možemo da očekujemo najbolje. To obećavam navijačima, da ćemo dati sve od sebe, kao što smo dali protiv Ferencvaroša u Novom Sadu. Tada kod rezultata 1:1 nismo dali golove pa smo nesretno primili u završnici. O meču u Budimpešti je sve rečeno, kada dobijete crveni karton, sve nestane u par minuta. Pomeni je on preoštro dosuđen, nisam siguran da bi bio isti kriteriujum i na drugoj strani, ali ne želimo da se vraćamo na to.“
Podelio je Tanjga i spisak igrača sa kojima raspolaže za taj okršaj.
Što se tiče igračkog kadra, nema ozbiljnije povređenih. Ima nekih koji osećaju posledice dvomeča sa Mađarima, ali te povrede nisu ništa strašno, rekao je iskusni sportski radnik i potom obelodanio ko će utakmicu početi umesto suspendovanog Kornela Suča.
„Da li je Tramp zvao da se poništi karton? Nisam upućen. Normalno da neće igrati Suč. Crnomarković i Siniša Tanjga će verovatno igrati u tom paru. Nemamo drugu mogućnost, a i zadovoljan sam njihovim učinkom. Što se tiče ostatka sastava imam neke dve tri dileme, koje ćemo otkoniti večeras posle treninga. Neki igrači su odigrali sjajno protiv OFK Beograda i dokazali da zaslužuju šansu i da su u dobroj formi. Ja sam odmarao neke igrače na tom meču, sada imam dilemu da li da im produžim taj odmor. Možda treba neki da počnu u drugom poluvremenu, to su te neke dileme.“
Rekao je strateg Novosađana da su analizirali tim iz Amsterdama, ali da je teško formirati konkretan utisak o Mičelovoj ekipi.
„Gledali smo njihovih par utakmica. Sa Panatinaikosom i generalku sa Olimpijakosom. Jedni su igrali Ligu Evrope, drugi Ligu šampiona prošle sezone, a oni su obe utakmice dosta lako dobili. Što ne znači da će isto da se desi nama, možda mi njih lako dobijemo ha-ha“, optimista je Tanjga.
Otkrio je 62-godišnji stručnjak da se uoči meća čuo i sa jedinom igračkom sponom ova dva kluba – Dušanom Tadićem.
„Videli smo se pre par dana. On misli da su se i te kako dobro pojačali, ali da još ne može da se izvede neki zaključak. Nismo ulazili u neke detalje, jer ni on nije pri klubu u poslednjih par godina“, rekao je Tanjga i podelio da nije upitao 38-godišnjeg fudbalera za koga će navijati u četvrtak. "Da sam ga pitao ne znam da li bi rekao istinu ha-ha, ali mislim da navija za Vojvodinu. Ipak je to njegov klub.“
Nije strateg Lala zabrinut zbog male posete u prvom kolu Mozzart Bet Superlige u nedelju i uveren je da će publika prepoznati momenat u kojem se nalazi njegov tim.
„Ne smemo da zaboravimo da je u nedelju igrano finale Svetskog prvenstva. Takođe je vreme godišnjih odmora i velike su vrućine. Mislim da je to mnogo uticalo na posetu. Ali to će se nivelisati ako nastavimo da igramo na ovaj način domaće prvenstvo, koje je najbitnije takmičenje za nas. Koliko nam je bitan meč sa Ajaksom, toliko nam je bitan, ako ne i bitniji, meč sa Zvezdom u Beogradu. Ja ta dva meča isto gledam. U Evropi igramo protiv ekipa, od kojih treba da učimo, da pokušamo da pobedimo, ali neću biti razočaran ako ne izbacimo Ajaks u dvomeču. Da je jedan meč u Novom Sadu, možda bih se i razočarao porazom. Ovako, ipak moramo da priznamo da još nismo na tom nivou, ali ka tim visinama stremimo. Sada smo kao klub i organizaciono u boljem stanju nego prošle godine, bez obzira na odlaske i dolaske. Zato ponavljam da moramo da imamo strpljenja kada pravimo klub za ligašku fazu u Evropi. Ti što su nestrpljivi i unose neki nemir, mislim da treba da ga potisnu. Ovi igrači su zaslužili podršku.“
Da se ne bi njegove reči pogrešno percipirale u javnosti, Tanjga je podvukao – Vojvodina u ovaj dvomeč ulazi sa namerom da prođe dalje.
„Nisam siguran da baš nemamo šta da izgubimo. Moramo da sačekamo kraj dvomeča pa da vidimo da li imamo za čim da žalimo, ili nemamo. Sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Da neko slučajno ne pomisli da idemo samo da odigramo ove dve utakmice. Ne, mi želimo da pobedimo! Ali Ajaks je ekipa koja zaslužuje svako poštovanje i ne želim da uđemo u utakmicu sa atmosferom da smo mi veći od Ajaksa, kao što je bilo pred meč sa Ferencvarošem. To se obično vrati kao bumerang.“
Svega tri dana nakon duela sa Kopljanicima, Voša gostuje Crvenoj zvezdi na Marakani.
„To je ispit zrelosti za čitav naš kadar. Jako mi je žao što naše pridošle igrače nismo imali prve četiri nedelje na pripremama. Neki su došli deset dana kasnije, u ovom periodu i to mnogo znači. Izgledli bi mnogo bolje da smo bili zajedno od početka do kraja. Kroz evropske utakmice ćemo videti da li smo mi ti za koje se prodajemo. Jer ovo su ozbiljni protivnici. Ja ne znam ni kako se zovu klubovi protiv kojih igraju Zvezda i Partizan, bez želje da nekog potcenjujem. Onda pogledamo Fradi – 66 titula, prošle godine u osam najboljih u Ligi Evrope. O Ajaksu ni da ne pričamo. Ali i pored toga mi moramo da izginemo na terenu. Da vidimo gde smo u odnosu na takog protivnika i da li možemo da ga izbacimo. Duboko u sebi ja verujem“, zaključio je Miroslav Tanjga.
Svoja očekivanja od drule u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije izneo je i Dragan Rosić.
„Sutra igramo sa svetskim velikanom, kome ne bi trebalo pretiti. Međutim, imamo dužnost da ne potcenjujemo sebe. Nakon nesretnog ispadanja od Fradija, ponosan sam reakcijom ekipe, kako je odgovorila protiv OFK Beogarda. Videlo se da smo i dalje ujedinjeni i jaki. Ne potcenjujemo sebe u ovom dvomeču izaći ćemo hrabro, jer znamo čiji grb nosimo“, počeo je 29-godišnji čuvar mreže i zatim naveo da nije zabrinut kako će izgledati defanziva Lala protiv Ajaksa.
„Zadovoljan sam kako je izgledala odbrana i u dvomeču sa Ferencvarošem. Iako su nam dali pet golova. Ali nije bilo toliko šansi. Meni kao golmanu je možda teško to da priznam. Ta naša odbrana je sada već uigrana ko god da stane na teren. Siniša je stao umesto Crnomarkovića protiv OFK-e i to je opet izgledalo rutinski, tako da nemam zamerku na našu odbranu.“
Jedan od najboljih golmana domaćeg šampionata bio je u redovima Voše i pre dve godine kada su se susrele ove dve ekipe. Ističe, da je ovog puta nešto mirnija svlačionica nego pred onaj duel na Johan Krojf Areni.
„Uzbuđenje je podjednako veliko kao i tada, ali nema neke preterane treme, jer smo odigrali već dva meča do sada. Ulazimo opušteniji i sigurniji u sebe. Pre dve godine smo možda sumnjali kako da možemo da izađemo na kraj sa velikanom kao što je Ajaks. Sada mogu reći, da verujemo u sebe. Iako je sigurno prisutno određeno uzbuđenje u svlačionici i očekivanja su velika. Treba biti oprezan, svakako da u neku ruku morate poštovati Ajaks. Ali to sve treba da se dešava do početka utakmice, kada počne to je 11 na 11. Mi već dovoljno poštujemo sebe, ali smo u prvih 15 minuta protiv Fradija ušli sa manjkom samopouzdanja. Videli smo u toku dvomeča da nema razloga za tim, jer koliko god su nam teško pali ovi porazi, značili su nam. Sada nam samopouzdanja sigurno neće nedostajati.“
Upitan je golman sa Zlatibora da uporedi sastav Vojvodine iz sezone 2024/2025 i ovaj trenutni.
„Ajde reći ću da je ovaj sada bolji. Međutim, bilo je i tada kvalitetnih igrača. U odnosu na pre dve godine, sada je ovaj nukleus tima duže na okupu, to nam daje dodatni kvalitet. Imamo i kontinuitet rada sa stručnim štabom. Nažalost se mnogo trenera promenilo u klubu na moje oči u ove dve i po godine, na sreću se sada to više ne dešava“, završio je Dragan Rosić.