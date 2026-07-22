Tanjga pred Ajaks: Verujem u Crnomarkovića i Sinišu; da li je Tramp zvao da se poništi karton?

Uzbuđenje pred gostovanje Kopljanika je veliko, očekivanja možda i nisu toliko visoka, ali i sam šef struke Novosađana Miroslav Tanjga , pokušao je na konferenciji za medije da spusti tenziju u javnosti i zamolio navijače Stare dame da ipak pristupe ovom dvomeču sa dozom objektivnosti. Iako i on sam veruje da njegov tim nije bez šanse u duelu sa holandskim gigantom. „Pred ove evropske mečeve moramo da širimo optimizam. Ja sam optimista što se tiče sutrašnje utakmice. Njega baziram na utakmici sa OFK Beogradom gde smo pokazali da imamo karakter. Ali ovde se ne radi o karakteru, već kvalitetu, veličini tima, veličini samog kluba. I Ajaks i Ferencvaroš su ozbiljni protivnici sa iskustvom u Evropu. Tu potcenjivanju nema. Kao što ne potcenjujemo ni sami sebe, ne smemo ni protivnika. Da pričamo o Ajaksu trebalo bi nam više vremena nego što traje ova konferencija“ , rekao je trener Vojvodine i potom prokomentarisao prethodni period Kopljanika.

Iako su šanse da Vojvodina na jesen kroči na međunarodnu scenu tanke, one ipak postoje. Moraće Lale svoj put do Evrope da krče preko Ajaksa iz Amsterdama, a prvi meč je na programu već u četvrtak na Karađorđu (20.00, TV Arena Premium 1).

„Da li na žalost ili na sreću, nisu blistali poslednjih par godina i nisu uzeli titule koje se od njih očekuju. Oni su dali gas u ovom prelaznom roku i potrošli nekih 30 miliona na nove igrače. Jasno je da žele da okupe šampionsku ekipu. S druge strane istorijski prelazni rok je bio i u Vojvodini. Videćemo čiji su milioni veći, naši ili njihovi, jer se svakako drugačije vrednuju.“ Obećao je šef Lala navijačima da im njegovi izabranici neće ostati dužni za ukazanu podršku.

„Mogućnost postoji da se prođe dalje, želja takođe. Možemo da očekujemo najbolje. To obećavam navijačima, da ćemo dati sve od sebe, kao što smo dali protiv Ferencvaroša u Novom Sadu. Tada kod rezultata 1:1 nismo dali golove pa smo nesretno primili u završnici. O meču u Budimpešti je sve rečeno, kada dobijete crveni karton, sve nestane u par minuta. Pomeni je on preoštro dosuđen, nisam siguran da bi bio isti kriteriujum i na drugoj strani, ali ne želimo da se vraćamo na to.“

Podelio je Tanjga i spisak igrača sa kojima raspolaže za taj okršaj. Što se tiče igračkog kadra, nema ozbiljnije povređenih. Ima nekih koji osećaju posledice dvomeča sa Mađarima, ali te povrede nisu ništa strašno, rekao je iskusni sportski radnik i potom obelodanio ko će utakmicu početi umesto suspendovanog Kornela Suča.

„Da li je Tramp zvao da se poništi karton? Nisam upućen. Normalno da neće igrati Suč. Crnomarković i Siniša Tanjga će verovatno igrati u tom paru. Nemamo drugu mogućnost, a i zadovoljan sam njihovim učinkom. Što se tiče ostatka sastava imam neke dve tri dileme, koje ćemo otkoniti večeras posle treninga. Neki igrači su odigrali sjajno protiv OFK Beograda i dokazali da zaslužuju šansu i da su u dobroj formi. Ja sam odmarao neke igrače na tom meču, sada imam dilemu da li da im produžim taj odmor. Možda treba neki da počnu u drugom poluvremenu, to su te neke dileme.“ Rekao je strateg Novosađana da su analizirali tim iz Amsterdama, ali da je teško formirati konkretan utisak o Mičelovoj ekipi.

„Gledali smo njihovih par utakmica. Sa Panatinaikosom i generalku sa Olimpijakosom. Jedni su igrali Ligu Evrope, drugi Ligu šampiona prošle sezone, a oni su obe utakmice dosta lako dobili. Što ne znači da će isto da se desi nama, možda mi njih lako dobijemo ha-ha“, optimista je Tanjga. Otkrio je 62-godišnji stručnjak da se uoči meća čuo i sa jedinom igračkom sponom ova dva kluba – Dušanom Tadićem.

„Videli smo se pre par dana. On misli da su se i te kako dobro pojačali, ali da još ne može da se izvede neki zaključak. Nismo ulazili u neke detalje, jer ni on nije pri klubu u poslednjih par godina“, rekao je Tanjga i podelio da nije upitao 38-godišnjeg fudbalera za koga će navijati u četvrtak. "Da sam ga pitao ne znam da li bi rekao istinu ha-ha, ali mislim da navija za Vojvodinu. Ipak je to njegov klub.“ Nije strateg Lala zabrinut zbog male posete u prvom kolu Mozzart Bet Superlige u nedelju i uveren je da će publika prepoznati momenat u kojem se nalazi njegov tim.

„Ne smemo da zaboravimo da je u nedelju igrano finale Svetskog prvenstva. Takođe je vreme godišnjih odmora i velike su vrućine. Mislim da je to mnogo uticalo na posetu. Ali to će se nivelisati ako nastavimo da igramo na ovaj način domaće prvenstvo, koje je najbitnije takmičenje za nas. Koliko nam je bitan meč sa Ajaksom, toliko nam je bitan, ako ne i bitniji, meč sa Zvezdom u Beogradu. Ja ta dva meča isto gledam. U Evropi igramo protiv ekipa, od kojih treba da učimo, da pokušamo da pobedimo, ali neću biti razočaran ako ne izbacimo Ajaks u dvomeču. Da je jedan meč u Novom Sadu, možda bih se i razočarao porazom. Ovako, ipak moramo da priznamo da još nismo na tom nivou, ali ka tim visinama stremimo. Sada smo kao klub i organizaciono u boljem stanju nego prošle godine, bez obzira na odlaske i dolaske. Zato ponavljam da moramo da imamo strpljenja kada pravimo klub za ligašku fazu u Evropi. Ti što su nestrpljivi i unose neki nemir, mislim da treba da ga potisnu. Ovi igrači su zaslužili podršku.“ Da se ne bi njegove reči pogrešno percipirale u javnosti, Tanjga je podvukao – Vojvodina u ovaj dvomeč ulazi sa namerom da prođe dalje.

„Nisam siguran da baš nemamo šta da izgubimo. Moramo da sačekamo kraj dvomeča pa da vidimo da li imamo za čim da žalimo, ili nemamo. Sve radimo da bi u ovom dvomeču prošli dalje. Da neko slučajno ne pomisli da idemo samo da odigramo ove dve utakmice. Ne, mi želimo da pobedimo! Ali Ajaks je ekipa koja zaslužuje svako poštovanje i ne želim da uđemo u utakmicu sa atmosferom da smo mi veći od Ajaksa, kao što je bilo pred meč sa Ferencvarošem. To se obično vrati kao bumerang.“