Žalgirisu od grada 3.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 20:13
Kaunas se dobro otvorio
Žalgiris će u narednu sezonu ući s velikim ambicijama. Nije nikakva tajna da klub iz Kaunasa pravi ekipu za fajnal-for Evrolige, a kako i ne bi kada će u samom gradu imati neverovatnu podršku.
Žalgiris je do sada od grada dobijao "pomoć" od 2.000.000 evra, dok će naredne takmičarske godine ona biti uvećana za 50 posto. Litvanski gigant će tako moći da računa na 3.000.000 evra, što je nezanemarljiv novac.
"Kaunas već dugo zaslužuje titulu sportske prestonice Litvanije, a Žalgiris tu igra glavnu ulogu. Klub je deo identiteta grada, ali i cele zemlje. Istorija je ispisana ne samo kroz trofeje, već i kroz tradiciju i karakter. Žalgiris daje Kaunasu osećaj ponosa i pomaže gradu da se za njega čuje širom sveta", istakao je gradonačelnik Kaunasa.
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Mnogi su mislili da je Žalgiris hit za jednu sezonu. Klub iz Žalgirio arene je lane došao do plej-ofa Evrolige, ali se prilično skeptično gledalo na odlaske Silvena Fransiska i Mozesa Rajta, koji su bili temelj u igri litvanskog giganta.
Međutim, nekadašnji prvak Evrope je već sada napravio više nego snažan roster i pokazao da neće žaliti novac, kako bi pokušao da se domogne same završnice Evrolige.
Žalgiris je angažovao zvučna evroligaška imena poput Sterlinga Brauna, Karsena Edvardsa i Sejbena Lija, dok je letvica podignuta dovođenjem Jonasa Valančijunasa. U Kaunasu žele da zadrže identitet, pa su tako potpisali i domaće akvizicije Mareka Blaževiča i osvajača Evrolige s Panatinaikosom Marijus Grigonis. Moguće je da se posegne za još jednim krilnim centrom i potvrde ogromne ambicije.