Žalgirisu od grada 3.000.000 evra

Žalgiris će u narednu sezonu ući s velikim ambicijama. Nije nikakva tajna da klub iz Kaunasa pravi ekipu za fajnal-for Evrolige, a kako i ne bi kada će u samom gradu imati neverovatnu podršku.

Žalgiris je do sada od grada dobijao "pomoć" od 2.000.000 evra, dok će naredne takmičarske godine ona biti uvećana za 50 posto. Litvanski gigant će tako moći da računa na 3.000.000 evra, što je nezanemarljiv novac.

"Kaunas već dugo zaslužuje titulu sportske prestonice Litvanije, a Žalgiris tu igra glavnu ulogu. Klub je deo identiteta grada, ali i cele zemlje. Istorija je ispisana ne samo kroz trofeje, već i kroz tradiciju i karakter. Žalgiris daje Kaunasu osećaj ponosa i pomaže gradu da se za njega čuje širom sveta", istakao je gradonačelnik Kaunasa.