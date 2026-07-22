Nastavlja se NBA saga: Lejkersi zapeli za Kumingu, nude trojicu za njega, ali nisu jedini udvarači

Kako je ta opcija propala, pojavile su se informacije u američkim medijima kako Kuminga nije zadovoljan sa platom koju mu nude Jezeraši. Ona je prvo iznosila 10.000.000, franšiza iz Kalifornije je prema nekim navodima bila spremna da ide i do 15.000.000 godišnje, a momak iz DR Kongo je zahtevao čitavih 20.000.000 dolara, te je došlo do zastoja u realizaciji posla.

Kako javlja Majkl Skoto sa HoopsHype-a , Lejkersi razmatraju da u Džordžiju pošalju Daltona Knehta i Džejdena Hardija , kako bi otvorili prostor za dolazak Kuminge . Međutim, NBA analitičar Evan Sideri se nadovezuje na celu priču sa novim informacijama. Prema njegovim navodima, put Atlante bi krenuo i Broni Džejms , a Hoksi bi dobili i pravo zamene pikova prve runde na draftu 2032. godine.

Međutim, Lejkersi izgleda ne planiraju da počnu sezonu bez Kuminge u sastavu, te nastavljaju da češljaju načine kako da dođu do potpisa igrača koji može da pokriva obe krilne pozicije, a u “small ball” petorkama čak i peticu, što ga samim tim čini i te kako korisnim.

Istina je da bi Lejkersi dali trojicu košarkaša za Kumingu što se ne čini kao idealan potez u prvi mah, ali ono što je poznato je da franšiza iz Los Anđelesa na platnom spisku ima previše košarkaša sa garantovanim ugovorom, a nekih od njih bi se otarasili putem ovog potencijalnog trejda i samim tim je za njih ovo “win-win” situacija.

Ipak, uprava daleko od toga da uprava Lejkersa drži sve karte u svojim rukama. Skoto napominje da Jezeraši nisu jedini udvarači i da situaciju oko Kuminge iz prikrajka budno prate i Los Anđeles Klipersi, Klivlend Kavalirsi i Milvoki Baksi, koji takođe opipavaju teren i spremaju svoje ponude, takođe kroz sign and trade mehanizam. Da pojasnimo, sign and trade je NBA manevar u kom klub prvo produži ugovor sa svojim slobodnim igračem, a zatim ga odmah trejduje u drugi tim kako bi taj tim mogao da ga dovede uprkos popunjenom budžetu, dok matični klub zauzvrat dobija odštetu umesto da ga izgubi besplatno – upravo ono što se dešava u slučaju košarkaša iz DR Kongo.

Sa druge strane, Kuminga i njegov agent Aron Tarner mudro čekaju i vagaju. Visina godišnje plate, struktura ugovora i garantovana uloga u timu biće ključni faktori pri izboru nove sredine. Zanimljivo je da mladi košarkaš nema fiksnu cifru koju traži od svih redom, već će finansijski zahtevi direktno zavisiti od toga koliko mu uloga u timu i igrački kadar budu odgovarali. Da stvar bude još zamršenija, iz trke nisu ispali ni Atlanta Hoksi koji bi rado zadržali momka iz Gome u svojim redovima, potencijalno kroz „1+1” ugovor. Epilog ove NBA drame se i dalje čeka, ali je jasno da nas očekuje vrlo uzbudljiva završnica prelaznog roka.