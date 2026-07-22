Karlik dominira u Americi: Dabl-dabl za pleja crno-belih
Vreme čitanja: 4min | sre. 22.07.26. | 20:59
Sjajan je bio i bek FMP-a
Dirigent igre Partizan Mozzart Beta biće i u budućnosti Karlik Džons. Reprezentativac Južnog Sudana je produžio ugovor s crno-belima i praktično ostao jedan od malobrojnih koji je preživeo reorganizaciju rostera Parnog valjka, a ni leti ne može bez košarke.
Plej Partizan Mozzart Beta nalazi se u Americi, gde održava formu i igra Samit ligu u kojoj učestvuje veliki broj profesionalaca, a Karlik Džons je već u prvoj utakmici pokazao klasu.
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Organizator igre crno-belih je igrao sjajno i nosio svoju ekipu, a trip-dabl učinak mu je iskliznuo za dlaku. Karlik je utakmicu završio s 19 poena, 11 skokova i sedam asistencija, što je statistika za svaku pohvalu.
Plej Partizan Mozzart Beta je na drugoj strani za rivala imao nekadašnjeg člana Oklahome Darijusa Bezlija.
U protivničkoj ekipi odlično izdanje pokazao je i novopečeni član FMP-a Džemija Nil. Bek Pantera je demonstrirao da će biti pravo pojačanje za Pantere, a meč je završio s 14 poena i osam asistencija.
Što se tiče crno-belih i oni su počeli da slažu roster. Partizan Mozzart Bet je ozvaničio dolazak Kaverijusa Hejsa i nastavak saradnje s Vanjom Marinkovićem, a očekuje se da Parni valjak ozvaniči Alesandra Pajolu i Dereka Vilisa. Danas je u etar puštena informacija da je na radaru Beograđana i Vendel Mur, tako da se u Humskoj radi punom parom.