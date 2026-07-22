Karlik dominira u Americi: Dabl-dabl za pleja crno-belih

Dirigent igre Partizan Mozzart Beta biće i u budućnosti Karlik Džons. Reprezentativac Južnog Sudana je produžio ugovor s crno-belima i praktično ostao jedan od malobrojnih koji je preživeo reorganizaciju rostera Parnog valjka, a ni leti ne može bez košarke.

Plej Partizan Mozzart Beta nalazi se u Americi, gde održava formu i igra Samit ligu u kojoj učestvuje veliki broj profesionalaca, a Karlik Džons je već u prvoj utakmici pokazao klasu.