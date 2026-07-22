PARTIZAN – TIM ZA UNA ŠTRASEN: Saša Ilić menja vezni red i kapitena

I baš od Vukotića traka ponovo ide Ognjenu Ugrešiću . Hijerarhija u Humskoj očigledno je malo izmakla kontroli na premijeri Mozzart Bet Superlige, kada je Vukotić počeo meč kao kapiten, ali mu traka nije dodeljena kada ga je Ugrešić zamenio. Sada će mu biti oko mišice od prvog minuta.

Stručni štab Partizana veruje da bi ovaj status, naročito posle odlaska Vanje Dragojevića, mogao dodatno da inspiriše Ugrešića, koji bi mogao na teren pre Milana Aleksića. Podsećamo, na prvoj zvaničnoj utakmici prošle sezone na Topčiderskom brdu upravo je on bio strelac, pa niko u klubu ne bi imao ništa protiv ukoliko bi se taj scenario ponovio i u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Moguće je da će promena biti i u ostalim linijama tima. Pre svega u odbrani, gde bi šansu na poziciji štopera mogao da dobije Stefan Milić, verovatno umesto Vukašina Đurđevića. Postoji verovatnoća da Ilić malo modifikuje i krilne pozicije. Minulih dana govorilo se o tome kako bi na mestu levog krila od starta trebalo da zaigra Ibrahim Zubairu, umesto Nemanje Trifunovića.

U projekcijama stručnog štaba za veći deo sezone, prvi izbor u napadu trebalo bi da bude Brazilac Že, mmeđutim, kasno se priključio pripremama u Sloveniji, još se prilagođava zahtevima novog kluba i nije u idealnoj fizičkoj formi, pa će u takvim okolnostima mesto u špicu zadržati Erik Kojzek.

Ko god da se nađe na terenu, od Partizana se očekuje — kako je to i sam Ilić definisao — da diktira tempo utakmice, stvara šanse i koristi ih daleko efikasnije nego u prvom takmičarskom susretu sezone. Cilj je jasna i opipljiva prednost od makar dva gola razlike, kako bi se sa znatno manje pritiska putovalo na revanš u Luksemburg.

Projektovani sastav Partizana (4-1-4-1): Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Samson – Zeković – Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu– Kojzek.