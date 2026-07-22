Vreme da Jenkiji vide magiju legendi

Dva superstara, koja su dugo žarila i palila u Evropi, imaće noćas debije u dresovima novih klubova. Levandovski je prethodni vikend trebalo da upiše prve minute za Fajer, ali zbog lošeg kvaliteta vazduha usled šumskih požara u Kanadi je odložen meč sa Vankuverom, za koji igra njegov nekadašnji saigrač iz Bajerna, Tomas Miler.

01.30: (2,10) Inter Majami (3,60) Čikago (3,05)

Debi će imati noćas (01.30) u Majamiju protiv Mesijevog Intera. Naravno, neće biti omalenog Gaučosa koga sigurno čeka nekoliko nedelja pauze, kao još jednog reprezentativca Argentine sa Mundijala, zadnjeg veznog Rodriga de Pola. Čikago je viđen za plej-of za titulu. Pre pauze zbog Mundijala vezao je tri pobede. U sjajnoj formi je i Bekamov Inter sa četiri uzastopna trijumfa, ali je lider na Istoku Nešvil.

Za Poljaka je, naravno, obezbeđen broj 9. Čikago sa trenerom Gregom Berhalterom juri plej-of koji nije obezbeđen već devet godina.

“Jedna stvar koju mogu da vam kažem o Robertu jeste ogromna radna etika. Kada pomislite na momka koji dolazi u tim posle promene vremenske zone, ali koji radi dodatno posle treninga... Možete da vidite kako se ponaša pravi profesionalac i zašto je postigao više golova nego bilo ko u poslednjih 15 godina. Očekujem od Levandovskog da će biti centralna tačka našeg tima”, rekao je trener Berhalter.

Čikago je ostao ovog meseca bez najboljeg strelca MLS lige Uga Kajpersa, koji je pojačao meksički Monterej.

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U Orlandu s nestrpljenjem čekaju velikog asa Antoana Grizmana, najpoznatijeg igrača koji je branio boje kluba posle Brazilca Kake. Tim s Floride gostuje noćas (04.30) u San Hozeu. Privremeni trener Lavova Martin Perelman oduševljen je nekadašnjim asom Atletika i Barselone.

“Sa Grizijem je jedinstven doživljaj. Energija koju je on doneo u svlačionicu i njegova magija na terenu su neverovatne. Svi uživaju u tome, pa i ja”, rekao je Perelman.

04.30: (1,55) San Hoze (4,10) Orlando (5,20)

Partner u špicu u nastavku sezone trebalo bi da mu bude oporavljeni Amerikanac, napadač Daril Dajk. Cilj je titula u godinama koje slede. Grizman je na predstavljanju pozvao navijače da bodre klub.

“Postanite šampioni, postižite golove, naterajte decu da žele da igraju fudbal i budite ponosni navijači Orlanda. Došao sam da bih Orlando postavio u vrh fudbala u SAD-u”, istakao je najbolji strelac u istoriji Atletiko Madrida.

Orlando, osim Grizmana i Dajka, ima još nekoliko poznatih igrača, kao što su Argentinac Martin Oheda i hrvatski reprezentativac Marko Pašalić.

MLS

Četvrtak

01.30: (1,90) Nju Ingland (3,45) Toronto (3,80)

01.30: (1,75) Filadelfija (3,60) Njujork Red Buls (4,30)

01.30: (4,00) Sinsinati (3,60) Vankuver (1,80)

01.30: (2,00) Kolumbus (3,35) Njujork Siti (3,50)

01.30: (2,10) Inter Majami (3,60) Čikago (3,05)

02.30: (1,98) Šarlot (3,45) Atlanta (3,50)

02.30: (1,77) Hjuston (3,50) Di Si Junajted (4,30)

02.30: (1,47) Nešvil (4,10) Montreal (6,25)

02.30: (3,45) Kanzas Siti (3,45) Minesota (2,00)

03.30: (1,95) Kolorado (3,60) San Dijego (3,45)

03.30: (3,10) Ostin (3,40) Sijetl (2,15)

04.30: (1,55) San Hoze (4,10) Orlando (5,20)

04.30: (2,05) Los Anđeles Galaksi (3,45) Sent Luis (3,30)

04.30: (2,35) Portland(3,45) Dalas (2,75)

04.30: (1,75) Los Anđeles FK (3,60) Solt Lejk (4,30)

***kvote su podložne promenama