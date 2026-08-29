Gledaš, uživaš, diviš se: Dortmundova deca melem za oči (VIDEO)

Nije realno očekivati ih u ozbiljnoj trci za titulu sa Bajernom, s prosekom godina tek nešto iznad 24 treba bliži su konstantnoj borbi s oscilacijama, verovatno i problemima u nekim 'manjim' utakmicama, gde se pobede podrazumevaju, ali da će vezati za male ekrane one prave, istinske ljubitelje fudbala - u to ne sumnjajte. Jer gledati ovu novu, podmlađenu Borusiju, vraćenu sopstvenom identitetu kroz izbor izbor pojačanja u ovom prelaznom roku, prava je privilegija.

Tek nagoveštaj potencijala koji Milioneri imaju videli smo na večerašnjoj premijer protiv Hamburgera (2:0); puno lepih stvari, doduše i neke manjkavosti, početničke greške (a koko drukčije s Borusijom), pa ipak, pobeda nije dovedena u pitanje. Pride, ostvarena je s toliko šarma i dopadljivosti, maltene iskorenjenih iz modernog fudbala, što celoj priči daje poseban ton i vrednost. I naravno poziva: gledajte ovu decu i uživajte.