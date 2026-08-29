Gledaš, uživaš, diviš se: Dortmundova deca melem za oči (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | sub. 29.08.26. | 21:08
Karecas i Konstantelijas - momci o kojima će se tek pričati...
Nije realno očekivati ih u ozbiljnoj trci za titulu sa Bajernom, s prosekom godina tek nešto iznad 24 treba bliži su konstantnoj borbi s oscilacijama, verovatno i problemima u nekim 'manjim' utakmicama, gde se pobede podrazumevaju, ali da će vezati za male ekrane one prave, istinske ljubitelje fudbala - u to ne sumnjajte. Jer gledati ovu novu, podmlađenu Borusiju, vraćenu sopstvenom identitetu kroz izbor izbor pojačanja u ovom prelaznom roku, prava je privilegija.
Tek nagoveštaj potencijala koji Milioneri imaju videli smo na večerašnjoj premijer protiv Hamburgera (2:0); puno lepih stvari, doduše i neke manjkavosti, početničke greške (a koko drukčije s Borusijom), pa ipak, pobeda nije dovedena u pitanje. Pride, ostvarena je s toliko šarma i dopadljivosti, maltene iskorenjenih iz modernog fudbala, što celoj priči daje poseban ton i vrednost. I naravno poziva: gledajte ovu decu i uživajte.
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Da će sve da frca na Vestfalenu od eksplozije elitnih talenata najavljeno je pre proteklog vikenda u Superkupu protiv Bajerna. Izgubio je Dortmund prvi domaći trofej, no ujedno je predstavio širem auditorijumu sjajni tandem grčkih ofanzivaca - Konstantinos Karecas / Janis Konstantelijas - novi stub odbrane - Joana Gadua - momka prebačenog iz omladinskog tima - Samuelea Inasija.
Pravu šansu da zablistaju još nisu dobili Džastin Lerma (18), Kauan Prates (18), Matis Albert (17), ali i ovo dosad viđeno pleni. I obećava.
Ono što Karecas i Konstantelijas rade na terenu podseća da neka davna, romantična fudbalska vremena, kad se potez, dribling, magičan prijem, cenio u najmanju ruku kao gol. A nekad i više. Ovaj potonji 'kupio' je Vestfalen pre sedam dana onom čarolijom protiv Bavaraca ('zidanovski' prvi kontakt sa loptom), da bi večeras pokazao da pored 'umiranja u lepoti' ume da bude i te kako učinkovit.
Konstantelijas je postigao pogodak u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, čime je meč praktično rešen. Bio je to gol za 2:0. Prethodno, divno su pasove razmenili Karecas i Seru Girasi, nakon čega je reprezentativac Gvineje pogodio manirom klasnih golgetera...
Potpuno je Borusija 'anestezirala' HSV u prvih 45 minuta, nije mu dozvolila nikakv šut, ni pokušaj šuta tačnije, pri čemu su momci Merlina Polcina upisali tek dva kontakta s loptom u šesnaestercu Gregora Kobela?!
Videlo se u tom periodu da je Niko Kovač zaista dobro utegao odbranu i da nije slučajno protekle sezone Dortmund primio najmanje golova u celoj ligi...
Sjajno su sarađivali Karecas i Konstantelijas više od 50. minuta, dopunjavali se, odigravali jedan drugom, do te mere bili razigrani da su u jednom momentu podsetili na tandem iz trofejnog perioda Marko Rojs - Mario Gece. Nažalost, početkom drugog poluvremena Janis Konstantelijas se požalio na povredu i morao da napusti igru. Umesto njega Kovač je na teren poslao Marcela Zabicera, a umesto Karecasa, petnaestak minuta kasnije, Samuelea Inasija, 18.godišnjeg Italijana.
Inasio bio je starter protiv Bajerna, dobro se pokazao u pripremnim mečevima, ali ne i večeras. Nakon sam tri minuta na terenu oštro je startovao na sredini terena i zaradio direktan crveni karton. Ovo je verovatno jedina mrlja na Dortmundovu partiju večeras...
S igračem više Hamburger je bio ozbiljniji, konkretniji, upisao napokon nekoliko opasnih akcija i pokušaja. Počasni gol ipak nije uspeo da postigne.
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BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)
/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/
Subota
Elverzberg - Bajer Leverkuzen 3:2 (2:0)
/Petkov 8, Kembel 9, Mokva 46 - Šik 77, Kofan 90+1/
Keln - Hofenhajm 3:2 (0:1)
/El Mala 51, Dalinga 72, 82 - Dagim 27, Kabak 67/
Majnc - Paderborn 0:0
RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 3:0 (1:0)
/Baku 25, Nusa 49, Rajc 66/
Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 3:3 (1:2)
/Late Lat 3, Kverfeld 79, Skarke 90+3 - Ebnutalib 10, 11, 67/
Borusija Dortmund - Hamburger 2:0 (2:0)
/Girasi 9, Konstantelijas 45+1/
Nedelja
15.30: (2,00) Frajburg (3,50) Verder (3,70)
17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,25)
***Kvote su podložne promenama