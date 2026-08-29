Dmitrović branio sve i svašta, ali dok je Ojarzabalove magije nema zime za Sosijedad

Pre samog starta utakmice Mikel Ojarzabal, živa legenda Sosijedada podigao je pred domaćim navijačima trofej Svetskog prvenstva. Naravno da je pozdravljenim gromoglasnim aplauzima, a onda već u četvrtom minutu doneo radost svim prisutnima jer je navukao dva defanzivca na sebe i onda namestio gol Barenetkseiji za početno vođstvo.

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Na 1:1 poravnao je Haen Fernandez u poslednjim momentima prvog dela igre kada je savršeno natrčao na centaršut Havijera Ernandeza sa levog boka.

U drugom poluvremenu Real Sosijedad je konstantno napadao, ali je Dmitrović začarao mrežu. Spasao je Espanjol nekoliko puta, ali u 61. minutu nije mogao ništa. Opet je Ojarzabal došao do lopte, povukao je i onda poslao loptu u prostor za Orija Stajna Oskarsona kome nije bilo teško da tako perfektno dodavanje pretvori u gol.

Do kraja utakmice nije mnogo toga zanimljivog osim činjenice da je zbog prigovora u nadoknadi vremena isključen trener domaćeg tima, pa je morao da dočeka pobedu i prva tri boda ove sezone u tunelu.