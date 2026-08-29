Dmitrović branio sve i svašta, ali dok je Ojarzabalove magije nema zime za Sosijedad
Vreme čitanja: 3min | sub. 29.08.26. | 21:28
Uprkos blagim zvižducima pre početka utakmice, sjajni Mikel sa dve asistencije režirao pobedu domaćina - 2:1
Posle dva uvodna poraza u gostima od Real Betisa i Real Madrida, pobeda Real Sosijada na premijeri na domaćem terenu je bila imperativ. I igrači Pelegrina Materaca su odradili posao i savladali Espanjol - 2:1 (1:1).
Mada, nije bilo lako. Srpski golman Marko Dmitrović uradio je sve što je bilo do njega, skinuo je nekoliko zicera fudbalerima Sosijedada, sakupio sedam odbrana, ali prosto napadači nisu "ispoštovali" svog golmana i naplatili njegovu odličnu partiju.
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Pre samog starta utakmice Mikel Ojarzabal, živa legenda Sosijedada podigao je pred domaćim navijačima trofej Svetskog prvenstva. Naravno da je pozdravljenim gromoglasnim aplauzima, a onda već u četvrtom minutu doneo radost svim prisutnima jer je navukao dva defanzivca na sebe i onda namestio gol Barenetkseiji za početno vođstvo.
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Na 1:1 poravnao je Haen Fernandez u poslednjim momentima prvog dela igre kada je savršeno natrčao na centaršut Havijera Ernandeza sa levog boka.
U drugom poluvremenu Real Sosijedad je konstantno napadao, ali je Dmitrović začarao mrežu. Spasao je Espanjol nekoliko puta, ali u 61. minutu nije mogao ništa. Opet je Ojarzabal došao do lopte, povukao je i onda poslao loptu u prostor za Orija Stajna Oskarsona kome nije bilo teško da tako perfektno dodavanje pretvori u gol.
Do kraja utakmice nije mnogo toga zanimljivog osim činjenice da je zbog prigovora u nadoknadi vremena isključen trener domaćeg tima, pa je morao da dočeka pobedu i prva tri boda ove sezone u tunelu.
PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elče 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boj 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Bruge 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenetksea 4, Oskarson 61 - Haen Fernandez 45/
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Nedelja
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