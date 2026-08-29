Moćan povratak Valančijunasa u Evropu, Žalgiris pobedom otvorio pripreme

Povratnički debi, istina nezvanični, odmah je nagovestio šta navijači mogu da očekuju od iskusnog centra. Valančijunas je za samo 19 minuta na parketu postigao 20 poena i uhvatio devet skokova, čime je bio jedan od najzapaženijih aktera utakmice.

Pored njega, istaklo se još nekoliko pridošlica koje su ostavile odličan prvi utisak. Bivši košarkaš Partizan Mozzart Beta Sterling Braun ubacio je 14 poena, Kaodiriči Akobundu Ehiogu dodao je 13, koliko su postigli i Marijus Grigonis i Karsen Edvards.

U sastavu šampiona Litvanije zbog reprezentativnih obaveza nije bilo Azuolasa Tubelisa, Mareka Blaževiča i Maoda Loa, dok su današnju proveru zbog lakših povreda propustili Sejben Li i Najdžel Vilijams Gos.

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Ekipa iz Kaunasa tako je na najbolji način otvorila pripremni period, a do početka sezone očekuje je još nekoliko provera. Žalgiris će odmeriti snage sa Juventusom iz Utene i Sabahom, nakon čega ga očekuje turnir sa Parizom, London Lajonsima i Slaskom, na kojem će prvi meč odigrati protiv francuskog tima.