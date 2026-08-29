Slom Fjorentine na 100. rođendan: Rui Kosta i Batistuta gledali bruku protiv Frozinonea

Povrh svega, kormilar gostiju Masimilijano Alvini je veliki navijač Fjorentine od malih nogu. Njegov pečat bio je i te kako vidljiv u večerašnjem slavlju. Frozinone igra veoma dobar fudbal, koji krasi fkompaktnost, ali i jasne ofanzivne ideje. Okosnicu ekipe i dalje čini sastav koji je izborio ulazak iz Serije B, samo dodatno osvežen ciljanim pojačanjima. Gosti su bez straha ušli u meč, a ohrabreni finišom meča protiv Juventusa. Nisu uspeli da izbegnu poraz od Stare dame, ali im se na Frankiju vratilo za sve.

Ipak, Grosova ekipa je na terenu ličila na raštimovan bend. Domaćin je konstatno napadao, ali bez ukupnog plana igre. Bilo je mnogo grešaka u defanzivi, što su gosti ozbiljno kažnjavali i na kraju došli do velikog trijumfa.

Treba napomenudi da je domaćinu sreća okrenula leđa na početku utakmice. Fjorentina je bila osokoljena odličnom atmosferom i krenula da ređa opasne prilike. Albertu Gudmundsonu je poništen pogodak, dok su udarci Franka Mastantuona i Viktora Valdepenjasa završili na stativi. Ipak, problem nije bio napad, bez obzira što nije postignut gol, već defanziva.

Frozinone je do ubedljivog trijumfa došao zahvaljujući jasnoj napadačkoj ideji i uigranim akcijama, obilato koristeći dekoncentracij u odbrani domaćina. Poslednja linija Viole je konstantno ispadala iz igre. Najpre je Kvernadze probio po boku i namestio gol dvostrukom strelcu Antoniju Rajmondu, potom je Gabrijele Brakalja iskoristio lošu reakciju u prekidu posle kornera za 2:0, da bi u drugom poluvremenu, u kom je Fjorentina delovala još beznadežnije i bez ikakve ideje u organizaciji igre, isti dvojac ponovo kombinovao za konačnih 3:0.

Nove minute na terenu dobio je Aleksa Terzić, koji je ušao na teren u 74. minutu umesto Brakalje, koji zaista igra odlično na početku sezone i trenutno je prva opcija kod Alvinija.

Na kraju se od aplauza i slavlja sasvim zasluženo stigla do žestokih zvižduka sa tribina.

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Okršaj prijatelja Alberta Akvilanija i Injacija Abatea na klupama Sasuola i Torina pripao je domaćem timu, koji je tako stigao do prva tri boda u novoj sezoni, dok su gosti ostali praznih šaka. Zeleno-crni su poveli u 32. minutu snažnim udarcem Volpata levom nogom iz kontranapada, posle asistencije Adžića. Ipak, pred sam kraj prvog poluvremena Komuco je glavom izjednačio na centaršut Kaćamanija. Odluka je pala u nastavku meča, kada je u igru ušao Berardi i rešio pitanje pobednika. Na stadionu Mapei, utakmica drugog kola Serije A završena je rezultatom 2:1. Nemanja Matić je držao vezni red svog tima, a izašao je sa terena u 90. minutu.

Veoma važnu pobedu ostvario je Udineze, na gostovanju u Monci (3:2), potvrdivši kvalitet i da odličan otpor Komu na startu sezone nije bio slučajnost. Monca oseća poteškoće povratka u najviši rang takmičenja i biće joj teško da sačuva status prvoligaša. Na poslednja 24 meča u Seriji A samo je jednom pobedila, mada večeras nije u potpunosti razočarala, jer je imala svoje prilike u oba poluvremena, a u završnici je mogla i da izbegne poraz.

SERIJA A – 2. KOLO

Petak

Milan - Venecija 2:0 (0:0)

/Ramos 69, Halal 89ag/

Subota

Monca - Udineze 2:3 (1:3)

/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/

Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)

/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/

20.45: (1,25) Juventus (5,70) Parma (13,0)

Nedelja

18.30: (2,50) Napoli (3,15) Komo (3,00)

20.45: (7,00) Kaljari (4,40) Inter (1,43)

20.45: (2,05) Lacio (3,10) Đenova (4,05)

Ponedeljak

18.30: (7,25) Leče (4,00) Roma (1,50)

20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)

***Kvote su podložne promenama

