Zvezda kreće iz Lugana, spektakl na Marakani sa Salahovim Trabzonom za kraj ligaške faze
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 21:04
U Beograd prvo dolazi Kopenhagen 22. oktobra
Fudbaleri Crvene zvezde saznali su tačnu satnicu i kalendar takmičenja u Ligi konferencije za predstojeću jesen. Izabranici Alberta Rijere borbu u ligaškoj fazi otvoriće 15. oktobra gostovanjem u Švajcarskoj protiv Lugana od 18.45 časova, dok će zavesu spustiti 17. decembra na Marakani protiv turskog Trabzona.
Crveno-bele očekuje ukupno šest okršaja – tri pred domaćim navijačima i tri na strani. Nakon uvodnog gostovanja Luganu, šampion Srbije će u drugom kolu, 22. oktobra, dočekati Kopenhagen na stadionu Rajko Mitić, dok 5. novembra u Beograd stiže Inter Eskaldes.
Izabrane vesti
Kraj novembra i početak decembra donose dva gostovanja. Zvezda će prvo 26. novembra odmeriti snage sa Gentom u Belgiji, dok će 10. decembra putovala na megdan Iberiji. Za sam kraj ligaškog dela zakazan je potencijalno ključni okršaj protiv ekipe Mohameda Salaha pred beogradskom publikom.
Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne
RASPORED CRVENE ZVEZDE U LIGI KONFERENCIJE:
1. kolo (15. oktobar, 18.45): Lugano – Crvena zvezda
2. kolo (22. oktobar, 18.45): Crvena zvezda – Kopenhagen
3. kolo (5. novembar, 18.45): Crvena zvezda – Inter Eskaldes
4. kolo (26. novembar, 21.00): Gent – Crvena zvezda
5. kolo (10. decembar, 18.45): Iberija – Crvena zvezda
6. kolo (17. decembar, 21.00): Crvena zvezda – Trabzon