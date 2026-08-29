Zvezda kreće iz Lugana, spektakl na Marakani sa Salahovim Trabzonom za kraj ligaške faze

Fudbaleri Crvene zvezde saznali su tačnu satnicu i kalendar takmičenja u Ligi konferencije za predstojeću jesen. Izabranici Alberta Rijere borbu u ligaškoj fazi otvoriće 15. oktobra gostovanjem u Švajcarskoj protiv Lugana od 18.45 časova, dok će zavesu spustiti 17. decembra na Marakani protiv turskog Trabzona.

Crveno-bele očekuje ukupno šest okršaja – tri pred domaćim navijačima i tri na strani. Nakon uvodnog gostovanja Luganu, šampion Srbije će u drugom kolu, 22. oktobra, dočekati Kopenhagen na stadionu Rajko Mitić, dok 5. novembra u Beograd stiže Inter Eskaldes.