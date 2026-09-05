Tadićev NEC se potpuno otvorio, Fajenord ga kaznio ubitačnom brzinom

Kao što smo rekli, Šruderov tim je previše otišao unapred, a u 61. minutu poslednja linija NEC-a bila je na 70 metara od svog gola. To su kaznili brzi igrači kluba iz Roterdama. Zehijel je stigao sa loptom do šesnaesterca, a onda nesebično uposlio Lusijana Valentea. Sve je bilo rešeno u sličnoj situaciji iz 64. minuta, kada je Zehijel povukao napad, dodao loptu do golobradog Herajna Šakena, koji je preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora “ubio pauka” sa suprotne strane.

Dušan Tadić je na terenu proveo 80 minuta, ali nije uspeo da pronađe pukotinu u odbrani protivnika. Konstantno je bio sa loptom i preuzimao odgovornost, ali su najistureniji Serhujs i Linsen bili prilično odsečeni.

Klubu iz Nejmehena je ovo bio drugi poraz od početka sezone, zbog čega je pao na deveto mesto, dok je Fajenord ostvario treću pobedu i probio se na drugu poziciju na tabeli Eredivizije.

EREDIVIZIJA – 5. KOLO

Petak

Sparta – Zvole 2:2 (1:1)

/Zonevald 24, Babadi 69 – Sisoko 21, Kostons 80/

Subota

NEC - Fajenord 1:3 (0:0)

/Nejašmić 55 - Zehijel 52, Valente 61, Šaken 64/

18.45: (2,10) Utreht (3,50) Go Ahed Igls (3,40)

20.00: (2,65) Ajaks (3,60) PSV (2,50)

21.00: (3,00) Vilem Drugi (3,50) Ekscelzior (2,30)

Nedelja

12.15: (3,10) Groningen (3,80) Tvente (2,05)

14.30: (1,65) Telstar (4,00) Kambur (5,10)

14.30: (4,00) Herenven (4,15) AZ Alkmar (1,75)

16.45: (2,10) ADO Den Hag (3,60) Fortuna Sitard (3,35)

***kvote su podložne promenama