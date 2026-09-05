Tadićev NEC se potpuno otvorio, Fajenord ga kaznio ubitačnom brzinom
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 18:48
Slavlje ekipe iz Roterdama u Nejmehenu – 3:1
NEC spada u ekipe čije je utakmice uvek zanimljivo gledati, jer se radi o timu koji igra ofanzivno bez obzira na to ko mu je protivnik sa suprotne strane, ali u takvom stilu igre često može da se ode u krajnost, što može da rezultira neprijatnim porazom. Može se reći da je sastav Dika Šrudera platio cenu preteranog otvaranja nakon izjednačujućeg gola Darka Nejašmića, što je Fajenord kaznio iz dva ubitačna kontranapada - 1:3 (0:0).
Sva četiri gola na utakmici bila su plod ili rezultat loših reakcija ili postavljanja odbrane dva tima. Gol Živaja Zehijela u 52. minutu prouzrokovao je loš povratni pas Almugere Kabara, dok je izjednačenje stiglo nakon slabog izbacivanja lopte gostujućih defanzivaca, što je iskoristio hrvatski vezista i snažnim udarcem sa ivice kaznenog prostora poravnao rezultat.
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Kao što smo rekli, Šruderov tim je previše otišao unapred, a u 61. minutu poslednja linija NEC-a bila je na 70 metara od svog gola. To su kaznili brzi igrači kluba iz Roterdama. Zehijel je stigao sa loptom do šesnaesterca, a onda nesebično uposlio Lusijana Valentea. Sve je bilo rešeno u sličnoj situaciji iz 64. minuta, kada je Zehijel povukao napad, dodao loptu do golobradog Herajna Šakena, koji je preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora “ubio pauka” sa suprotne strane.
Dušan Tadić je na terenu proveo 80 minuta, ali nije uspeo da pronađe pukotinu u odbrani protivnika. Konstantno je bio sa loptom i preuzimao odgovornost, ali su najistureniji Serhujs i Linsen bili prilično odsečeni.
Klubu iz Nejmehena je ovo bio drugi poraz od početka sezone, zbog čega je pao na deveto mesto, dok je Fajenord ostvario treću pobedu i probio se na drugu poziciju na tabeli Eredivizije.
EREDIVIZIJA – 5. KOLO
Petak
Sparta – Zvole 2:2 (1:1)
/Zonevald 24, Babadi 69 – Sisoko 21, Kostons 80/
Subota
NEC - Fajenord 1:3 (0:0)
/Nejašmić 55 - Zehijel 52, Valente 61, Šaken 64/
18.45: (2,10) Utreht (3,50) Go Ahed Igls (3,40)
20.00: (2,65) Ajaks (3,60) PSV (2,50)
21.00: (3,00) Vilem Drugi (3,50) Ekscelzior (2,30)
Nedelja
12.15: (3,10) Groningen (3,80) Tvente (2,05)
14.30: (1,65) Telstar (4,00) Kambur (5,10)
14.30: (4,00) Herenven (4,15) AZ Alkmar (1,75)
16.45: (2,10) ADO Den Hag (3,60) Fortuna Sitard (3,35)
***kvote su podložne promenama