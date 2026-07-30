Javor se pohvalio zanimljivom tradicijom - 115. godina sa Ivanjičaninom u timu

Lokal patriotizam na maksimumu u Ivanjici. Kroz svoju istoriju Javor je imao razne faze, često je umeo da se pojača interesantnim fudbalerima iz Afrike ili proverenim, domaćim veteranima, ali jedna stvar je bila zakonitost za taj klub – uvek u ekipi mora da bude barem jedan lokalan momak.

Javor se na svojim zvaničnim društvenim mrežama pohvalio činjenicom da će tako biti i ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Ako je verovati tom podatku, 115. sezonu zaredom beli dres će poneti barem jedan fudbaler iz Ivanjice.