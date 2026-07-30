Kapiten Javora Marko Kolaković (©Starsport)
Kapiten Javora Marko Kolaković (©Starsport)

Javor se pohvalio zanimljivom tradicijom - 115. godina sa Ivanjičaninom u timu

Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 15:21

Ovog puta u Mozzart Bet Prvoj ligi petorica lokalnih momaka će nositi beli dres

Lokal patriotizam na maksimumu u Ivanjici. Kroz svoju istoriju Javor je imao razne faze, često je umeo da se pojača interesantnim fudbalerima iz Afrike ili proverenim, domaćim veteranima, ali jedna stvar je bila zakonitost za taj klub – uvek u ekipi mora da bude barem jedan lokalan momak.

Javor se na svojim zvaničnim društvenim mrežama pohvalio činjenicom da će tako biti i ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Ako je verovati tom podatku, 115. sezonu zaredom beli dres će poneti barem jedan fudbaler iz Ivanjice.

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Konkretno, ovog puta biće ih petorica - kapiten Marko Kolaković, povratnici Miroslav Maričić i Željko Basarić, te mladi Aleksa Radonjić i Petar Đoković. Lepa tradicija, na koju se vodi računa.
Kvantitet Javorove dece, a sada prvotimaca, kao i ceo tim, očekuje podršku publike vveć od prvog susreta koji se igra kraj Moravice u subotu protiv Teleoptika”, navodi se u saopštenju Ivanjičana.

19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2

Javor je prošle sezone ispao iz Mozzart Bet Superlige, a sada spada među favorite za osvajanje jednog od prva dva mesta, koja vode nazad u elitni rang.

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