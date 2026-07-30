Tadić o odluci da izabere NEC: Izuzetno cenim što su zbog mene došli u Srbiju
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 15:31
„Razgovarali smo prilično dugo, više o životu, nego o fudbalu. Taj razgovor je na kraju prevagnuo“, kaže povratnik u holandski fudbal
Samo dan nakon što je žrebom odlučeno da će NEC Najmehen u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Olimpijakosa, tročlana delegacija holandskog kluba otputovala je u Beograd na pregovore sa Dušanom Tadićem. Ispostaviće se da su bili završni.
Mesta u avionu nije bilo za sportskog direktora Karlosa Albersa i generalnog direktora Vilka van Šajka, ali uz trenera Dika Šrojdera i pomoćnika Harisa Medunjenina jeste za – glavnog finansijera. Krenuo je sa njima Marsel Bukhorn i bio je to pun pogodak.
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Ubedili su Dušana Tadića da je NEC pravi klub za njega i da treba da se vrati u holandski fudbal, a finansijer je odigrao bitnu ulogu…
„Taj razgovor mi je bio veoma važan“, rekao je Dušan Tadić i dodao:
„Marsel je fin i harizmatičan čovek, ali i veoma duhovit. Odmah sam primetio koliko mu je NEC važan. Izuzetno cenim to što su došli u Srbiju zbog mene. Razgovarali smo prilično dugo, više o životu, nego o fudbalu. Taj razgovor je na kraju prevagnuo“.
I Dušanu Tadiću, koji je u međuvremenu potpisao ugovor do leta 2028. godine, i treneru holandskog tima prijalo je prisustvo Marsela Bukhorna.
„Kada je Marsel tu, situacija postaje zabavna. To je tako tipično za njega. Predstavlja klub na predivan način, ali da biste to razumeli – morate da budete tu. Skoro da uopšte nismo pričali o fudbalu, postoji toliko drugih lepih stvari“, poručio je Dik Šrojder.
Specifičan pristup ima prvi čovek NEC Najmehena…
„Marsel skače sa teme na temu, uvek to radi i to ga čini jedinstvenim. Nikada tako nešto nisam video na drugom mestu. Ima bogatih ljudi koji se pretvaraju da su drugačiji, ali Marsel ne, nije iz te priče. Ponekad pomislim: „Šta to pričaš“ Ali, opet ga i razumem. Njemu je mesto u NEC-u“, zaključio je Dik Šrojder.