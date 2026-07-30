Tadić o odluci da izabere NEC: Izuzetno cenim što su zbog mene došli u Srbiju

Samo dan nakon što je žrebom odlučeno da će NEC Najmehen u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv Olimpijakosa, tročlana delegacija holandskog kluba otputovala je u Beograd na pregovore sa Dušanom Tadićem. Ispostaviće se da su bili završni.

Mesta u avionu nije bilo za sportskog direktora Karlosa Albersa i generalnog direktora Vilka van Šajka, ali uz trenera Dika Šrojdera i pomoćnika Harisa Medunjenina jeste za – glavnog finansijera. Krenuo je sa njima Marsel Bukhorn i bio je to pun pogodak.