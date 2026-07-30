Srbin u Premijer ligi na kojeg su mnogi zaboravili
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 16:03
Miodrag Pivaš skuplja minute za Njukasl na prijateljskim utakmicama i nada se debiju u najjačoj ligi sveta
Verujemo da bi veliki broj fudbalskih ljubitelja pao na pitanju u kvizu kada bi trebalo da pobroji sve srpske fudbalere koji trenutno igraju u Premijer ligi. Nikola Milenković (Notingem Forest), Đorđe Petrović, Velko Milosavljević (Bornmut) i Saša Lukić (Fulam) su zicer, Kostu Nedeljkovića (Aston Vila) bi možda neko i zaboravio pošto je još nejasan njegov status u Birmingemu, dok Milana Aleksića (Sanderlend) svakako ne računamo jer je otišao na pozajmicu u Partizan. Međutim, za jednog srpskog fudbalera smo sigurni da su mnogi navijači zaboravili, iako je već dve godine stanovnik Britanskog ostrva – na Miodraga Pivaša.
Mladog defanzivca je Njukasl Junajted kupio na leto 2024. godine iz ubskog Jedinstva za 800.000 evra. Jasno je odmah bilo da momak koji je u maju ove godine proslavio 21. rođendan neće tako lako dobiti šansu u Premijer ligi, ali sada bi već moglo da se desi da ga vidimo na terenu.
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Naime, tu prvu sezonu Pivaš je proveo na pozajmici u holandskom Vilemu drugom, dok je prošle igrao za mladi tim Njukasla. Bio je standardan prvotimac, a na kraju je dobio jednu od najboljih ocena.
Zato, zaslužio je poziv Edija Haua na pripreme ovog leta. Odigrao je mladi štoper nekoliko prijateljskih utakmica, 45 minuta protiv niželigaša Darlingtona i još 31 minut protiv Gejtsheda. U sredu protiv Bristol Sitija (1:4) ostao je svih 90 minuta na klupi, ali prema informacijama sa Ostrva Hau je veoma zadovoljan time šta vidi od srpskog štopera.
21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) ML Vitepsk (2,35)
Nije realno da vidimo skoro Pivaša u startnoj postavi u Premijer ligi, ali moguće je da ćemo ga gledati u Liga kupu i FA kupu. Barem za početak.
Ne pominje se da u Njukaslu nameravaju da pozajme 188 centimetara visokog Novosađanina, računaju na njega.
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