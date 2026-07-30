Srbin u Premijer ligi na kojeg su mnogi zaboravili

Verujemo da bi veliki broj fudbalskih ljubitelja pao na pitanju u kvizu kada bi trebalo da pobroji sve srpske fudbalere koji trenutno igraju u Premijer ligi. Nikola Milenković (Notingem Forest), Đorđe Petrović, Velko Milosavljević (Bornmut) i Saša Lukić (Fulam) su zicer, Kostu Nedeljkovića (Aston Vila) bi možda neko i zaboravio pošto je još nejasan njegov status u Birmingemu, dok Milana Aleksića (Sanderlend) svakako ne računamo jer je otišao na pozajmicu u Partizan. Međutim, za jednog srpskog fudbalera smo sigurni da su mnogi navijači zaboravili, iako je već dve godine stanovnik Britanskog ostrva – na Miodraga Pivaša.

Mladog defanzivca je Njukasl Junajted kupio na leto 2024. godine iz ubskog Jedinstva za 800.000 evra. Jasno je odmah bilo da momak koji je u maju ove godine proslavio 21. rođendan neće tako lako dobiti šansu u Premijer ligi, ali sada bi već moglo da se desi da ga vidimo na terenu.