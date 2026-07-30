Pada dogovor: Silvester Džasper ide u Standard za 1.500.000 evra, bonuse i procente

Dugo se kuvao transfer momka koji je bio jedno od najvećih otkrovenja Mozzart Bet Superlige u prošloj sezoni. Signale su slali iz Humske, Vojvodina je bila spremna da izdvoji 1,8 miliona evra, ali je Džasper želeo da se oprobao u ligi kao što je belgijska. Zulte Varegem je prvi pokazao ambiciju da dovede nekadašnjeg člana Fulama, ali je Standard iz Liježa bio konkretniji.

Nisu u Liježu odustali ni kada je njihova ponuda od 1,2 miliona evra odbijena. Igrali su na kartu Džasperove želje da mu Belgija bude naredni korak u karijeri. Pojačali su cifre i, vrlo verovatno, dobili Džaspera.

Da je transfer blizu realizacije moglo se naslutiti tokom srede. Nije Silvester Džasper bio u avionu za Bragu, gde će Železničar večeras igrati revanš meč drugog kola Lige Konferencije. Trener Dizelke Radomir Koković je istakao „da tim mora da se navikne na život bez Džaspera.

Džasper je rođen u Londonu gde je i počeo fudbalski put. Rano je, još sa 11 godina, napustio KPR i preselio se u Fulam u kojem nikada nije dobio šansu u prvom timu. Kalio se na pozajmicama u Kolčester Junajtedu, Hibernijanu i Bristol Roversu, pre nego što se leta 2023. godine otisnuo u Portimonense. Za jednu sezonu, koliko je proveo u Portugaliji, nije uspeo da ostavi bogzna kakav utisak, ništa bolji nije bio ni u Poljskoj nastupajući za Šljonsk iz kojeg je stigao u Železničar. I u Pančevu eksplodirao.

Ostaće upisano da je Bojan Šaranov angažovanjem Silvestera Džaspera pogodio cerntar mete.